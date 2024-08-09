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Herkes Instagram Ne Zaman Açılacak Diye Merakla Bekliyor: Komisyon Toplantısı 1 Hafta Sonra!

Herkes Instagram Ne Zaman Açılacak Diye Merakla Bekliyor: Komisyon Toplantısı 1 Hafta Sonra!

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.08.2024 - 15:06 Son Güncelleme: 09.08.2024 - 15:28

Dijital Mecralar Komisyonu, Instagram ve Tiktok başta olmak üzere sosyal medyadaki son gelişmeleri ele almak için 16 Ağustos Cuma günü toplanacak. O tarihe kadar Instagram'ın kapalı kalmaya devam edip etmeyeceği ise belli değil. 

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Türkiye’de 1 haftadır kapalı olan Instagram ve kapatılması gündemde olan TikTok ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’de 1 haftadır kapalı olan Instagram ve kapatılması gündemde olan TikTok ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah’ın haberine göre; Dijital Mecralar Komisyonu, Instagram ve Tiktok başta olmak üzere sosyal medyadaki son gelişmeleri ele almak için 16 Ağustos Cuma günü toplanacak.

Sabah’ın haberine göre; Dijital Mecralar Komisyonu, Instagram ve Tiktok başta olmak üzere sosyal medyadaki son gelişmeleri ele almak için 16 Ağustos Cuma günü toplanacak.

7 gün sonra yapılacak olan toplantıya kadar Instagram ve sonrasında kapatılan Roblox’un kapalı kalmaya devam edip etmeyeceği ise belli değil.

7 gün sonra yapılacak olan toplantıya kadar Instagram ve sonrasında kapatılan Roblox’un kapalı kalmaya devam edip etmeyeceği ise belli değil.
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