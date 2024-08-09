Herkes Instagram Ne Zaman Açılacak Diye Merakla Bekliyor: Komisyon Toplantısı 1 Hafta Sonra!
Herkes Instagram Ne Zaman Açılacak Diye Merakla Bekliyor: Komisyon Toplantısı 1 Hafta Sonra!
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Türkiye’de 1 haftadır kapalı olan Instagram ve kapatılması gündemde olan TikTok ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Sabah’ın haberine göre; Dijital Mecralar Komisyonu, Instagram ve Tiktok başta olmak üzere sosyal medyadaki son gelişmeleri ele almak için 16 Ağustos Cuma günü toplanacak.
7 gün sonra yapılacak olan toplantıya kadar Instagram ve sonrasında kapatılan Roblox’un kapalı kalmaya devam edip etmeyeceği ise belli değil.
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