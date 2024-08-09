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'Instagram Açıldı mı' Derken Yeni Bir Araştırma Geldi: AK Partililerin En Çok Kullandığı Uygulama Instagram

'Instagram Açıldı mı' Derken Yeni Bir Araştırma Geldi: AK Partililerin En Çok Kullandığı Uygulama Instagram

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.08.2024 - 10:20

ASAL Araştırma'nın gerçekleştirdiği bir araştırma, Türkiye'deki en popüler sosyal medya uygulamasının hangisi olduğunu belirlemeyi hedefledi. 

Instagram'ın yasaklandığı bu dönemde, seçmenlerin sosyal medya tercihleri incelendi. İlk üç sırayı İYİ Parti, DEM Parti ve MHP'nin seçmenleri oluşturdu, bu grupların en çok tercih ettiği platform ise Instagram oldu. AK Partili seçmenlerin de en çok kullandığı uygulama Instagram oldu.

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ASAL Araştırma, önce Instagram, ardından Roblox adlı oyun platformuna getirilen erişim engeli dolayısıyla sosyal medya uygulamalarından en çok hangilerinin kullanıldığını inceledi.

ASAL Araştırma, önce Instagram, ardından Roblox adlı oyun platformuna getirilen erişim engeli dolayısıyla sosyal medya uygulamalarından en çok hangilerinin kullanıldığını inceledi.

En çok kullanılan uygulama Instagram olurken, anket partiler bazındaki verileri de ortaya koydu.

En çok kullanılan uygulama Instagram olurken, anket partiler bazındaki verileri de ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 30,5’i “Instagram” derken, yüzde 20,3’ü “Facebook” dedi. X (Twitter) diyenlerin oranı yüzde 18,6 olurken, YouTube diyenler de yüzde 14 oldu.

Katılımcıların yüzde 30,5’i “Instagram” derken, yüzde 20,3’ü “Facebook” dedi. X (Twitter) diyenlerin oranı yüzde 18,6 olurken, YouTube diyenler de yüzde 14 oldu.

Ankette parti seçmenlerinin de sosyal medya tercihleri analiz edildi. AKP, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti seçmeninin ilk tercihi Instagram oldu. Seçmeni en çok Instagram kullan ilk üç parti de sırasıyla İyi Parti, Dem Parti ve MHP. AK Parti seçmeninin de en çok kullandığı uygulamanın Instagram çıkması dikkat çekti.

Ankette parti seçmenlerinin de sosyal medya tercihleri analiz edildi. AKP, CHP, MHP, DEM Parti, İYİ Parti seçmeninin ilk tercihi Instagram oldu. Seçmeni en çok Instagram kullan ilk üç parti de sırasıyla İyi Parti, Dem Parti ve MHP. AK Parti seçmeninin de en çok kullandığı uygulamanın Instagram çıkması dikkat çekti.

Partiler arasında seçmeni en çok TikTok kullanan parti ise CHP oldu.

Partiler arasında seçmeni en çok TikTok kullanan parti ise CHP oldu.
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