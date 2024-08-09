'Instagram Açıldı mı' Derken Yeni Bir Araştırma Geldi: AK Partililerin En Çok Kullandığı Uygulama Instagram

ASAL Araştırma'nın gerçekleştirdiği bir araştırma, Türkiye'deki en popüler sosyal medya uygulamasının hangisi olduğunu belirlemeyi hedefledi.

Instagram'ın yasaklandığı bu dönemde, seçmenlerin sosyal medya tercihleri incelendi. İlk üç sırayı İYİ Parti, DEM Parti ve MHP'nin seçmenleri oluşturdu, bu grupların en çok tercih ettiği platform ise Instagram oldu. AK Partili seçmenlerin de en çok kullandığı uygulama Instagram oldu.