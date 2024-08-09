Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Instagram ve Roblox Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Instagram ve Roblox Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kapatılan Instagram ve Roblox hakkında açıklama yaptı. Bakan Tekin Açıklamasında “Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir” dedi.
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1 haftadır kapalı olan Instagram’ın ardından oyun platformu Roblox da BTK tarafından kapatıldı.
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Özellikle Roblox’un kapatılması sonrasında çocuklardan arka arkaya tepkiler geldi.
Yaşanan kapatmalar sonrasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu.
“Çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız” diyen Tekin’in açıklamaları şu şekilde:
“Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir.”
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