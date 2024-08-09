Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Instagram ve Roblox Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kapatılan Instagram ve Roblox hakkında açıklama yaptı. Bakan Tekin Açıklamasında “Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir” dedi.