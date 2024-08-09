Bakan Uraloğlu’ndan Son Dakika Instagram ve Roblox Açıklaması Geldi: TikTok ve Twitter Kapatılacak mı?
Bakan Uraloğlu’ndan Son Dakika Instagram ve Roblox Açıklaması Geldi: TikTok ve Twitter Kapatılacak mı?
Mersin'de Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor maalesef. Instagram olsun, diğer sosyal medya platformlarıyla iletişim halindeyiz. Dün tekrar arkadaşlarla bir noktaya kadar geldik. Biz de gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili de açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"Yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Kesin olan birşey var... Siyasal islamcılara kesinlikle güvenilmez 😡😡😡
evet en demokratik biz, Rusya, Çin,İran,Kuzey Kore
Dün de yazdım, bugün de yazıyorum. Tiktok'u kapatmaya kimsenin gücü yetmez çünkü direkt olarak Çin hükumetine bağlı. Ayrıca malum partinin bütün kitlesi Tikt... Devamını Gör