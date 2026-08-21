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Her Kombinle Uyum Sağlayan Tommy Hilfiger Court Leather Detail Ess Ayakkabı İndirimde!

etiket Her Kombinle Uyum Sağlayan Tommy Hilfiger Court Leather Detail Ess Ayakkabı İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.08.2026 - 14:26
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Zahmetsiz bir şıklık yakalarken günlük konfordan taviz vermek istemeyenler için gardırobun anahtar parçası olmaya aday bir haberimiz var! Amerikan stilinin ikonik temsilcisi Tommy Hilfiger’ın zamansız tenis kortu silüetinden esinlenen modeli TH Court Leather Detail Ess, Amazon’un günün fırsatları arasında 90 günün en düşük fiyatıyla satışta!

Şehir hayatında hem şık hem sportif kombinlerinizi kusursuzca tamamlayacak bu ayakkabıya gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 21.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Klasik kort ayakkabısı estetiğini modern detaylarla buluşturan TH Court, sadeliğin içindeki şıklığı en iyi şekilde yansıtıyor.

Klasik kort ayakkabısı estetiğini modern detaylarla buluşturan TH Court, sadeliğin içindeki şıklığı en iyi şekilde yansıtıyor.

İster jean ve tişört kombinleriyle ister daha smart-casual pantolonlarla rahatlıkla uyum yakalayarak tarzınıza sofistike bir dokunuş sunuyor.

Tommy Hilfiger’ın birinci sınıf malzeme kalitesini her adımda hissedebilirsiniz.

Tommy Hilfiger’ın birinci sınıf malzeme kalitesini her adımda hissedebilirsiniz.

Yüksek kaliteli deri yüzeyi, esnek yapısı sayesinde ayağın doğal hareketine tam uyum sağlıyor. Nefes alabilir yumuşak iç astarı ise uzun süreli kullanımlarda ayağın havasız kalmasını ve terlemesini önleyerek gün boyu ferah bir kullanım sunuyor.

Sadece şık görünmekle kalmayan bu model, taban yapısıyla da rahatlığı ön planda tutuyor.

Sadece şık görünmekle kalmayan bu model, taban yapısıyla da rahatlığı ön planda tutuyor.

Dayanıklı kauçuk dış tabanı zemin tutuşunu artırırken, darbe emici iç taban yapısı yürüyüş esnasında oluşan baskıyı azaltıyor. 

Gardırobunuza her kombinle uyum sağlayacak kaliteli ve zamansız bir sneaker eklemek istiyorsanız Tommy Hilfiger Erkek TH Court Lth Detail Ess Spor Ayakkabı’yı Amazon güvencesiyle indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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