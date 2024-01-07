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Her Erkeğin En Az Bir Kere de Olsa Partnerlerine Söylediği Beyaz Yalanlar

Her Erkeğin En Az Bir Kere de Olsa Partnerlerine Söylediği Beyaz Yalanlar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 14:16

Bugün sizlerle birlikte, ilişkilerin renkli dünyasında erkeklerin dilinden dökülen ve adeta bir klasik haline gelen 17 beyaz yalanı mercek altına alacağız. Bu beyaz yalanların bazılarına belki güleceksiniz, bazılarına ise 'Aynen öyle!' diyeceksiniz. Ama emin olun, hepsi de erkeklerin ilişkilerde sıklıkla başvurduğu yalanları içeriyor.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir erkek, eşine 'iyi gözüküyor aşkım' dediğinde genelde aslında bahsettiği konu hakkında çok bir fikri olmuyor."

1. "Bir erkek, eşine 'iyi gözüküyor aşkım' dediğinde genelde aslında bahsettiği konu hakkında çok bir fikri olmuyor."

2. "'Boş günümde bir şeyler yapmaya bayılırım!' desek de, hafta bittiğinde o kadar yorgun oluyoruz ki genelde sadece yatmak istiyoruz."

2. "'Boş günümde bir şeyler yapmaya bayılırım!' desek de, hafta bittiğinde o kadar yorgun oluyoruz ki genelde sadece yatmak istiyoruz."

3. "Aletlerimizin fiyatı konusunda kesinlikle yalan söylüyoruz."

3. "Aletlerimizin fiyatı konusunda kesinlikle yalan söylüyoruz."

4. "Kesinlikle kayınvalidemi bir haftada 2 kez ziyaret etmekten rahatsız olmuyorum...."

4. "Kesinlikle kayınvalidemi bir haftada 2 kez ziyaret etmekten rahatsız olmuyorum...."

5. "Eşim elbise seçerken bana iki elbise arasında seçim yapmamı isterse genelde hiçbir fikrim olmuyor ve eğer iki elbise de güzel dersem kızacağını bildiğimden soldakini tercih ediyorum."

5. "Eşim elbise seçerken bana iki elbise arasında seçim yapmamı isterse genelde hiçbir fikrim olmuyor ve eğer iki elbise de güzel dersem kızacağını bildiğimden soldakini tercih ediyorum."

'Birçok erkeğin benim gibi olduğundan eminim.'

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6. "Ben de ordan yemek istiyordum, iyi dedin."

6. "Ben de ordan yemek istiyordum, iyi dedin."

'Aslında ne yemek istediğime dair hiçbir fikrim yoktu.'

7. "İki dakika sonra yapacağım."

7. "İki dakika sonra yapacağım."

'Büyük ihtimalle bir yarım saat sonra olacak.'

8. "Karnım ağrıdığı için tuvalette yarım saattir duruyorum."

8. "Karnım ağrıdığı için tuvalette yarım saattir duruyorum."

'Aslında telefonumda takılırken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım.'

9. "Haklısın aşkım, işte olanların hiçbiri senin suçun (her ne kadar sen de hatalı olsan da,) değil."

9. "Haklısın aşkım, işte olanların hiçbiri senin suçun (her ne kadar sen de hatalı olsan da,) değil."

10. "Ben yeterince düşünememişim. Aslında sen haklısın bebeğim."

10. "Ben yeterince düşünememişim. Aslında sen haklısın bebeğim."
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11. "Evet, sadece iki bardak içtim."

11. "Evet, sadece iki bardak içtim."

12. "Her şeyi beraber atlatacağız."

12. "Her şeyi beraber atlatacağız."

'Aslında ben de onun kadar korkuyorum ama onun için güçlü olmam lazım.'

13. "Hayır, olanlara aşırı tepki vermiyorsun."

13. "Hayır, olanlara aşırı tepki vermiyorsun."

'Kesinlikle aşırı tepki veriyorsun.'

14. "Pahalı tatilimizi heyecanla bekliyorum."

14. "Pahalı tatilimizi heyecanla bekliyorum."

15. "Bir el daha oynadıktan sonra kapatacağım aşkım."

15. "Bir el daha oynadıktan sonra kapatacağım aşkım."
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16. "Kesinlikle her şey iyi ve sadece yorgunum aşkım."

16. "Kesinlikle her şey iyi ve sadece yorgunum aşkım."

'Biraz depresyonda olabilirim açıkcası.'

17. "Evet, 20 yıl önce o gün yaptıklarımızı kesinlikle hatırlıyorum."

17. "Evet, 20 yıl önce o gün yaptıklarımızı kesinlikle hatırlıyorum."

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