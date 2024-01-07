Her Erkeğin En Az Bir Kere de Olsa Partnerlerine Söylediği Beyaz Yalanlar
Her Erkeğin En Az Bir Kere de Olsa Partnerlerine Söylediği Beyaz Yalanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün sizlerle birlikte, ilişkilerin renkli dünyasında erkeklerin dilinden dökülen ve adeta bir klasik haline gelen 17 beyaz yalanı mercek altına alacağız. Bu beyaz yalanların bazılarına belki güleceksiniz, bazılarına ise 'Aynen öyle!' diyeceksiniz. Ama emin olun, hepsi de erkeklerin ilişkilerde sıklıkla başvurduğu yalanları içeriyor.
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1. "Bir erkek, eşine 'iyi gözüküyor aşkım' dediğinde genelde aslında bahsettiği konu hakkında çok bir fikri olmuyor."
2. "'Boş günümde bir şeyler yapmaya bayılırım!' desek de, hafta bittiğinde o kadar yorgun oluyoruz ki genelde sadece yatmak istiyoruz."
3. "Aletlerimizin fiyatı konusunda kesinlikle yalan söylüyoruz."
4. "Kesinlikle kayınvalidemi bir haftada 2 kez ziyaret etmekten rahatsız olmuyorum...."
5. "Eşim elbise seçerken bana iki elbise arasında seçim yapmamı isterse genelde hiçbir fikrim olmuyor ve eğer iki elbise de güzel dersem kızacağını bildiğimden soldakini tercih ediyorum."
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6. "Ben de ordan yemek istiyordum, iyi dedin."
7. "İki dakika sonra yapacağım."
8. "Karnım ağrıdığı için tuvalette yarım saattir duruyorum."
9. "Haklısın aşkım, işte olanların hiçbiri senin suçun (her ne kadar sen de hatalı olsan da,) değil."
10. "Ben yeterince düşünememişim. Aslında sen haklısın bebeğim."
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11. "Evet, sadece iki bardak içtim."
12. "Her şeyi beraber atlatacağız."
13. "Hayır, olanlara aşırı tepki vermiyorsun."
14. "Pahalı tatilimizi heyecanla bekliyorum."
15. "Bir el daha oynadıktan sonra kapatacağım aşkım."
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16. "Kesinlikle her şey iyi ve sadece yorgunum aşkım."
17. "Evet, 20 yıl önce o gün yaptıklarımızı kesinlikle hatırlıyorum."
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