Her Erkeğin En Az Bir Kere de Olsa Partnerlerine Söylediği Beyaz Yalanlar

Bugün sizlerle birlikte, ilişkilerin renkli dünyasında erkeklerin dilinden dökülen ve adeta bir klasik haline gelen 17 beyaz yalanı mercek altına alacağız. Bu beyaz yalanların bazılarına belki güleceksiniz, bazılarına ise 'Aynen öyle!' diyeceksiniz. Ama emin olun, hepsi de erkeklerin ilişkilerde sıklıkla başvurduğu yalanları içeriyor.