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Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Her Biri Bin Kelimeye Değer Birbirinden Değerli Bu 15 Harita Hayata Olan Bakış Açınızı Değiştirecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 14:01

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz, birbirinden ilginç 15 haritayı sizin için sıraladık. Gelin beraber inceleyelim.

Geçen haftaki içeriğimize bakmayı unutmayın:

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1. Dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeler.

1. Dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeler.

2. 21'inci yüzyılda korsanlık.

2. 21'inci yüzyılda korsanlık.

3. Almanya parlament seçimlerinde Batı ve Doğu Almanya arası fark hala gözlemlenebiliyor!

3. Almanya parlament seçimlerinde Batı ve Doğu Almanya arası fark hala gözlemlenebiliyor!

4. Uluslararası öğrenciler Amerika'ya nereden geliyor?

4. Uluslararası öğrenciler Amerika'ya nereden geliyor?

5. Everest Dağı'nda bulunan ölü insan vücudu sayısı ve yerleri.

5. Everest Dağı'nda bulunan ölü insan vücudu sayısı ve yerleri.
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6. Amerika'da yaşam beklentisi.

6. Amerika'da yaşam beklentisi.

7. İkinci Dünya Savaşı sırasında batan denizaltları.

7. İkinci Dünya Savaşı sırasında batan denizaltları.

8. Dünya çevresinde Netflix üyelik ücretleri.

8. Dünya çevresinde Netflix üyelik ücretleri.

9. En çok elçiliğe sahip ülkeler.

9. En çok elçiliğe sahip ülkeler.

10. En iyi-yaşam dengesine sahip ülkeler.

10. En iyi-yaşam dengesine sahip ülkeler.
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11. Danimarka'nın enerjisinin yüzde 50'sini rüzgar tirbünlerinden aldığını biliyor muydunuz? İşte ülkedeki rüzgar tirbünü sayısı ve yerleri.

11. Danimarka'nın enerjisinin yüzde 50'sini rüzgar tirbünlerinden aldığını biliyor muydunuz? İşte ülkedeki rüzgar tirbünü sayısı ve yerleri.

12. İtalya'da mafya yoğunluğu haritası.

12. İtalya'da mafya yoğunluğu haritası.

13. Afrika'daki ülkelerin en değerli ihracatları.

13. Afrika'daki ülkelerin en değerli ihracatları.

14. Avustralyalılar hangi ülkelerde doğmuştu?

14. Avustralyalılar hangi ülkelerde doğmuştu?

15. Çin'in en büyük şehirleri.

15. Çin'in en büyük şehirleri.

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