Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Yüksek Enflasyon ve Yüksek Verginin Bir Arada Olduğu Taksflasyon Nedir?

Ekonomi dünyasında sıkça karşımıza çıkan ancak belki de tam olarak ne olduğunu anlamadığımız bir kavramı iyice öğrenmeye ne dersiniz?

Son zamanlarda yüksek enflasyon ve vergi oranlarının ekonomik hayatımızı nasıl etkilediğini sıklıkla duyuyoruz. Peki, bu tehlikeli ittifakın birleşiminden oluşan taksflasyon tam olarak nedir?

Gelin birlikte keşfedelim!