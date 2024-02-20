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Hepimizi Yatakta Bir Miktar Şoka Uğratacak 10 İlginç Yetişkin Oyuncağı

etiket Hepimizi Yatakta Bir Miktar Şoka Uğratacak 10 İlginç Yetişkin Oyuncağı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 23:01

Yetişkin oyuncakları sandığımızdan çok daha fazla çeşitte ve işlevde karşımıza çıkıyor. İşte yatakta gördüğünüzde bir miktar şaşıracağınız ve zaman zaman anlayamayacağınız ilginç yetişkin oyuncukları!

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1. Ultraviyole ışıklı plug

1. Ultraviyole ışıklı plug

Anal oyuncak ile parti anlayışını birleştiren bu pluglar geceleri parlıyor. Özellikle karanlıkta ışıl ışıl parlamak ve belli olmak isteyenler için ideal rengarenk oyuncaklar arasında yer alıyor!

2. Kristal dildo

2. Kristal dildo

Evet, yanlış duymadığınız! Tamamen gül kuvars kristalinden yapılan bu oyuncak, bildiğimiz kristal sertliğinde. Aslında fiziksel ve duygusal olarak iyileşmemizi destekleyen bu kristaller belki de kök çakrada daha yoğun bir etki bırakıyordur...

3. Titreşimli ördek

3. Titreşimli ördek

Banyoda daha romantik ve heyecanlı anlar geçirmek isteyenler için oldukça masum görünen ama pek çok titreşim ayarı olan bu ördek de hem tatlı hem de ilginç olanlar arasında! İlk gördüğünüzde bir ördekten ne olabilir diye düşüneceğinize eminiz!

4. Çekiç vibratör

4. Çekiç vibratör

Normal bir çekiç gibi görünen bu alet aslında silikondan yapılan ve çekicin kafa kısmında yüksek titreşimlerin olduğu bir vibratör. Kabul edelim görünüş açısından biraz korkutucu! Tabii çekicin ucunu da duvardaki çivilere değil daha farklı yerlere yöneltiyorsunuz.

5. Candy G-String

5. Candy G-String

Hem seksi hem de yenilebilir bir yetişkin oyuncağı istiyorsanız Candy G-String tam olarak size göre. Tek tek şekerleri yiyerek partnerinizi soyabilirsiniz. Aman dikkat partnerinizi de şeker sanıp ısırmayın!

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6. Meyve sıkacağından esinlenilen oyuncak

6. Meyve sıkacağından esinlenilen oyuncak

Biraz çetrefilli olan bu seks oyuncağı tam olarak portakal ve limon sıkacaklarından esinlenilerek tasarlanmış. Dışında yer alan kabartmalı tasarımı ile kullananlara göre oldukça zevkliymiş!

7. Oral simülatör

7. Oral simülatör

Sınırsız bir oral seks deneyimi istiyorsanız bu hiç durmak bilmeyen oral simülatör tam sizlik! Oldukça farklı bir mekanizması ile sınırsız bir zevk sunduğu kesin...

8. Modifiye edilmiş pilates topu

8. Modifiye edilmiş pilates topu

Evet bu aslında bir pilates topu ama bir farkı var... Üstündeki yapay penis bu çok iyi bildiğimiz plastik topa farklı bir dokunuş yapıyor. Gün boyu kullanabileceğiniz bambaşka bir ürün!

9. Dokunaçlı oyuncak

9. Dokunaçlı oyuncak

Dokunma fetişlerine yönelik geliştirilen bu oyuncak gerçek dokunanlara sahip. Yumuşak dokusuyla gerçekten farklı bir tat bırakıyor olabilir ama hem dokusu hem görünüşü baya garip!

10. Seramik plug

10. Seramik plug

Hem desenleri hem de seramiği sevenler için ideal bir yetişkin oyuncağı olan bu seramik plug, yapısı gereği bizi bir miktar şaşırttı. Gerçekten çok şık bir parça olduğunu söylemeden geçmeyelim!

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