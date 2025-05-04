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Hem Baharın Hem de Yaklaşan Yazın Heyecanını Taşıyan Şarkılar

etiket Hem Baharın Hem de Yaklaşan Yazın Heyecanını Taşıyan Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
04.05.2025 - 23:19

Bu şarkılar hem baharın hem de yazın heyecanını taşıyor! Mevsimler gelip giderken bahardan yazı selamlayanların dinlemesi gereken şarkılardan bir liste hazırladık. Hem baharda hem de yazın dinlenecek o şarkılar bu listede...

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1. Sezen Aksu - Ben Her Bahar Aşık Olurum

2. Mavi Gri & Ozan Bayraşa & Simge - Bir Şehri Sevmek

3. Ersay Üner - Nokta

4. M.F.Ö. - Hep Yaşın 19

5. Yalın - Bir Bahar Akşamı

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6. Empire Of The Sun - We Are The People

7. Justin Timberlake - Mirrors

8. Gotye - Somebody That I Used To Know

9. Harry Styles - As It Was

10. Mor ve Ötesi - Sevda Çiçeği

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11. Daft Punk - Get Lucky

12. Coldplay - Hymn For The Weekend

13. Milky Chance - Stolen Dance

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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