Hem Baharın Hem de Yaklaşan Yazın Heyecanını Taşıyan Şarkılar
Bu şarkılar hem baharın hem de yazın heyecanını taşıyor! Mevsimler gelip giderken bahardan yazı selamlayanların dinlemesi gereken şarkılardan bir liste hazırladık. Hem baharda hem de yazın dinlenecek o şarkılar bu listede...
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1. Sezen Aksu - Ben Her Bahar Aşık Olurum
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2. Mavi Gri & Ozan Bayraşa & Simge - Bir Şehri Sevmek
3. Ersay Üner - Nokta
4. M.F.Ö. - Hep Yaşın 19
5. Yalın - Bir Bahar Akşamı
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6. Empire Of The Sun - We Are The People
7. Justin Timberlake - Mirrors
8. Gotye - Somebody That I Used To Know
9. Harry Styles - As It Was
10. Mor ve Ötesi - Sevda Çiçeği
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11. Daft Punk - Get Lucky
12. Coldplay - Hymn For The Weekend
13. Milky Chance - Stolen Dance
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