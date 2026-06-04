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Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Kia
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 13:49
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Kia, Haziran ayında geçerli olacak listesini yayınladı. Kia, ayrıca Haziran ayında yeni Niro EV modelinin fiyatına da yer verdi. Bazı modellerde fiyat artışı yaşanmadığı fark edildi.

Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu? 

İşte, Kia Haziran 2026 fiyat listesi.

Kaynak

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Kia fiyat listesi Haziran 2026

Kia fiyat listesi Haziran 2026

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda bulunan Picanto, Haziran ayında 1.435.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Kia Picanto fiyat listesi Haziran 2026

Kia Picanto fiyat listesi Haziran 2026
  • Picanto 1.0L 68 PS AMT Benzin Cool 1.435.000 TL

Kia Stonic fiyat listesi Haziran 2026

Kia Stonic fiyat listesi Haziran 2026
  • Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Cool 2.130.000 TL

Kia XCeed fiyat listesi Haziran 2026

Kia XCeed fiyat listesi Haziran 2026
  • XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 1.960.000 TL

Kia Niro EV fiyat listesi Haziran 2026

Kia Niro EV fiyat listesi Haziran 2026
  • Niro EV - 150 kW Otomatik Elegance 2.299.000 TL
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Kia Sportage fiyat listesi Haziran 2026

Kia Sportage fiyat listesi Haziran 2026

  • Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 2.249.000 TL

  • Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Prestige 3.340.000 TL

  • Yeni Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) Benzin GT-Line 3.650.000 TL

Kia Sorento fiyat listesi Haziran 2026

Kia Sorento fiyat listesi Haziran 2026

  • Yeni Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Hibrit Prestige Smart 6.390.000 TL

  • Yeni Sorento 1.6L 215 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Hibrit Prestige Smart 6.530.000 TL

Kia EV3 fiyat listesi Haziran 2026

Kia EV3 fiyat listesi Haziran 2026

  • EV3 - 150 kW Otomatik Elegance Long Range 2.485.000 TL

  • EV3 - 150 kW Otomatik Prestige Standard Range 2.485.000 TL

Kia EV6 fiyat listesi Haziran 2026

Kia EV6 fiyat listesi Haziran 2026

EV6 - 125 kW Otomatik Elegance Standard Range - 3.760.000 TL

Kia EV9 fiyat listesi Haziran 2026

Kia EV9 fiyat listesi Haziran 2026

  • EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Elektrikli Prestige 6.540.000 TL

  • EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk Elektrikli GT-Line 7.870.000 TL

  • EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk Elektrikli GT-Line 7.870.000 TL

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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