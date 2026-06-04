Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar
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Kia fiyat listesi Haziran 2026
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Kia Picanto fiyat listesi Haziran 2026
Kia Stonic fiyat listesi Haziran 2026
Kia XCeed fiyat listesi Haziran 2026
Kia Niro EV fiyat listesi Haziran 2026
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Kia Sportage fiyat listesi Haziran 2026
Kia Sorento fiyat listesi Haziran 2026
Kia EV3 fiyat listesi Haziran 2026
Kia EV6 fiyat listesi Haziran 2026
Kia EV9 fiyat listesi Haziran 2026
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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