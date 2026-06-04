Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi: Kia Picanto, Stonic, EV3, EV6, EV9, XCeed, Sportage ve Sorento Güncel Fiyatlar

Kia, Haziran ayında geçerli olacak listesini yayınladı. Kia, ayrıca Haziran ayında yeni Niro EV modelinin fiyatına da yer verdi. Bazı modellerde fiyat artışı yaşanmadığı fark edildi.

Peki, Kia Sportage, Picanto, Stonic, XCeed, Cerato ve EV3 ne kadar oldu?

İşte, Kia Haziran 2026 fiyat listesi.

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