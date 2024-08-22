Hazır Bu Aralar Açıkken Instagram'da Post Paylaşımlarınıza Ekleyebileceğiniz 11 Şarkı
Hazır Bu Aralar Açıkken Instagram'da Post Paylaşımlarınıza Ekleyebileceğiniz 11 Şarkı
Geçtiğimiz günlerde kapalı kalmasıyla buhranlar geçirdiğimiz Instagram için post atasınız varsa hazır açıkken yapmakta fayda var, artık ne olacağını pek kestiremiyoruz zira... Bu sırada Instagram'ınızı canlandırırken en güncel şarkılar profilinize eşlik etsin ister misiniz? Kendi favorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın 🙌
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1. North Star
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2. $NOT - Immaculate [Official Video]
3. Too Much
4. Sabrina Carpenter - Espresso (Official Audio)
5. Eminem - Houdini [Official Music Video]
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6. Bedroom - In My Head (Official Audio)
7. Sabrina Carpenter - Please Please Please (Official Video)
8. Djo - End Of Beginning (Official Audio)
9. Teddy Swims - Lose Control (Lyric Video)
10. David Kushner - Daylight (Official Music Video)
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