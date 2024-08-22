Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hazır Bu Aralar Açıkken Instagram'da Post Paylaşımlarınıza Ekleyebileceğiniz 11 Şarkı

etiket Hazır Bu Aralar Açıkken Instagram'da Post Paylaşımlarınıza Ekleyebileceğiniz 11 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 21:04

Geçtiğimiz günlerde kapalı kalmasıyla buhranlar geçirdiğimiz Instagram için post atasınız varsa hazır açıkken yapmakta fayda var, artık ne olacağını pek kestiremiyoruz zira... Bu sırada Instagram'ınızı canlandırırken en güncel şarkılar profilinize eşlik etsin ister misiniz? Kendi favorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın 🙌

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. North Star

2. $NOT - Immaculate [Official Video]

3. Too Much

4. Sabrina Carpenter - Espresso (Official Audio)

5. Eminem - Houdini [Official Music Video]

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bedroom - In My Head (Official Audio)

7. Sabrina Carpenter - Please Please Please (Official Video)

8. Djo - End Of Beginning (Official Audio)

9. Teddy Swims - Lose Control (Lyric Video)

10. David Kushner - Daylight (Official Music Video)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Lana Del Rey - Say Yes To Heaven (Official Audio)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın