Hazal Kaya'nın Bebek Gibi Halinden Arda Turan'ın Old School Ebeveynliğine 25 Aralık Ünlülerin Paylaşımları
Hazal Kaya'nın Bebek Gibi Halinden Arda Turan'ın Old School Ebeveynliğine 25 Aralık Ünlülerin Paylaşımları
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1. Ala Tokel:
2. Enis Arıkan'dan prova paylaşımı geldi.
3. Duygu Özaslan:
4. Anıl Piyancı:
5. Sefo'dan hava durumu raporu:
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6. Müjde Uzman, asansör paylaşımına yenisi ekledi.
7. Hande Erçel'in yeni tarzı gündem.
8. Murda, yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı.
9. Aslıhan ve Arda Turan çiftinden old school bebek uyutma tarzı...
10. Hande Doğandemir:
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11. Hazal Kaya'nın bebek gibi fotoğrafı...
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