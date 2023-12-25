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Hazal Kaya'nın Bebek Gibi Halinden Arda Turan'ın Old School Ebeveynliğine 25 Aralık Ünlülerin Paylaşımları

Hazal Kaya'nın Bebek Gibi Halinden Arda Turan'ın Old School Ebeveynliğine 25 Aralık Ünlülerin Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
25.12.2023 - 21:32 Son Güncelleme: 25.12.2023 - 22:31

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Ala Tokel:

1. Ala Tokel:

2. Enis Arıkan'dan prova paylaşımı geldi.

2. Enis Arıkan'dan prova paylaşımı geldi.

3. Duygu Özaslan:

3. Duygu Özaslan:

4. Anıl Piyancı:

4. Anıl Piyancı:

5. Sefo'dan hava durumu raporu:

5. Sefo'dan hava durumu raporu:
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6. Müjde Uzman, asansör paylaşımına yenisi ekledi.

6. Müjde Uzman, asansör paylaşımına yenisi ekledi.

7. Hande Erçel'in yeni tarzı gündem.

7. Hande Erçel'in yeni tarzı gündem.

8. Murda, yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı.

8. Murda, yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı.

9. Aslıhan ve Arda Turan çiftinden old school bebek uyutma tarzı...

9. Aslıhan ve Arda Turan çiftinden old school bebek uyutma tarzı...

10. Hande Doğandemir:

10. Hande Doğandemir:
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11. Hazal Kaya'nın bebek gibi fotoğrafı...

11. Hazal Kaya'nın bebek gibi fotoğrafı...

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