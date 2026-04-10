Hazal Kaya'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Şimdiye Gayrimenkul Zengini Olurdum"

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.04.2026 - 12:05

Uzun yıllardır ekranların en tanınan isimlerinden biri olan Hazal Kaya, bu kez samimi itiraflarıyla gündemde. Genç yaşta şöhretle tanışmanın zorluklarını açık açık dile getiren oyuncu, yıllarca kendine dışarıdan baktığını ve kendini kabullenme sürecinin sandığından çok daha zor olduğunu anlattı. Kaya’nın “Kendime harcadım” diyerek anlattığı o sözler, kısa sürede sosyal medyada da dikkat çekti.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=3zLut...
Başarılı oyunculuğu ve yıllardır ekranlarda olan güçlü duruşuyla tanıdığımız Hazal Kaya, bu kez rol aldığı projelerle değil, yaptığı samimi açıklamayla gündemde.

Özellikle Adını Feriha Koydum ve Aşk-ı Memnu gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaşan Kaya, kariyerinin en başından itibaren göz önünde büyüyen isimlerden biri olmuştu.

Henüz 17-18 yaşlarındayken şöhretle tanışan oyuncu, yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatı üzerinden yapılan yorumların odağında kaldı. Özellikle sosyal medyanın da etkisiyle sürekli eleştirilmek zorunda kalan Kaya, bu sürecin kendisinde yarattığı etkiyi ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

Yaptığı açıklamada kişisel gelişim yolculuğuna değinen Hazal Kaya, yıllar boyunca kendini anlamaya ve kabul etmeye çalıştığını söyledi.

Hatta bu süreçte farklı yöntemlere ciddi paralar harcadığını şu ifadelerle anlattı:

“Kendimi sevmeyi ve kabul etmeyi o kadar zor öğrendim kiBenim terapiste, reikiciye, enerjiciye, NLP’ciye verdiğim paralarla şu an gayrimenkul zengini olurdum. Kendime harcadım o parayı ben. Hazal olarak kendimi kabul etmeye ve bunu sevmeye harcadım. Çünkü 17-18 yaşımdan beri benimle ilgili söylenmeyen laf yok. O kadar zor ki. Çünkü dışarının gözüyle bakıyorsun kendine. Sen mutlu musun, iyi misin? Bu hiç yok. Hiç sormadım ben bunu. Dışarıdan kendime baka baka geçti yıllarım. Daha yeni üç yıldır, ‘Bir dakika ya’ demeye başladım ve bu bana o kadar iyi geliyor ki. Artık diyorum ki: Evet, Hazal bu. Seversin, sevmezsin.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
