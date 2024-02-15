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Hazal Kaya, Ali Atay'a Aşkını Anlattı! 15 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Hazal Kaya, Ali Atay'a Aşkını Anlattı! 15 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
15.02.2024 - 18:00

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Engin Akyürek kombiniyle gündem oldu.

2. Demet Özdemir, Instagram filtresiyle aşk yaşadı.

3. Melike Şahin, Sevgililer Günü'nde Ankara'da sahne aldı.

3. Melike Şahin, Sevgililer Günü'nde Ankara'da sahne aldı.

4. Hazal Kaya, Ali Atay'a aşkını anlattı.

4. Hazal Kaya, Ali Atay'a aşkını anlattı.

5. Emir Can İğrek:

5. Emir Can İğrek:
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6. Özge Özpirinçci'den öfke terapisi göndermesi geldi.

7. Zeynep Bastık ve sevgilisi, Sevgililer Günü'nü kutladı.

7. Zeynep Bastık ve sevgilisi, Sevgililer Günü'nü kutladı.

8. Çağla Şikel:

8. Çağla Şikel:

9. Cansu Akın, sevgilisi Metin Akdülger'i paylaştı.

9. Cansu Akın, sevgilisi Metin Akdülger'i paylaştı.

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