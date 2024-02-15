Hazal Kaya, Ali Atay'a Aşkını Anlattı! 15 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hazal Kaya, Ali Atay'a Aşkını Anlattı! 15 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Engin Akyürek kombiniyle gündem oldu.
2. Demet Özdemir, Instagram filtresiyle aşk yaşadı.
3. Melike Şahin, Sevgililer Günü'nde Ankara'da sahne aldı.
4. Hazal Kaya, Ali Atay'a aşkını anlattı.
5. Emir Can İğrek:
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Özge Özpirinçci'den öfke terapisi göndermesi geldi.
7. Zeynep Bastık ve sevgilisi, Sevgililer Günü'nü kutladı.
8. Çağla Şikel:
9. Cansu Akın, sevgilisi Metin Akdülger'i paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın