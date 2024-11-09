Haydi Oylamaya: İlk Bakışta Zac Efron'u Andıran Ünlü Oyuncumuzu Bakalım Siz Benzetebilecek misiniz?
Haydi Oylamaya: İlk Bakışta Zac Efron'u Andıran Ünlü Oyuncumuzu Bakalım Siz Benzetebilecek misiniz?
Disney'in 2000'li yıllarında en çok izlenen yapımlardan biri olan High School Musical serisi ile genç kızların gönlünde taht kurmayı başaran Zac Efron popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. Şu sıralar Disney'de gösterdiği imajından eser kalmayan Efron da diğer ünlü isimler gibi değişimiyle gündeme geliyor. Son olarak İbiza'da geçirdiği kazayla konuşulan ve yürekleri ağızlara getiren Efron yeni projesiyle dikkat çekti. Yeni görünümüyle odak noktası olan isim ise ilk bakışta ünlü oyuncumuza benzetildi. Gelin Hollywood'un ünlü ismi hangi Türk oyuncuya benzetilmiş birlikte bakalım 👇
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High School Musical isimli müzikal serisiyle genç kızların gönlünde taht kuran ardından zamanla Hollywood'un en gözde oyuncularından biri haline gelen Zac Efron'u ekranlarda görmeye alışığız.
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Diğer birçok Disney yıldızı gibi şu sıralar değişimiyle konuşulan Zac Efron yine altına imza attığı başarılı projelerle gündeme geliyor.
Zaman zaman yer aldığı projeler için imaj değişikliğine giden oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda farklı görünümlerini gözler önüne seriyor.
Yeni gerilim filmi 'Famous'un çekimleri için kamera önüne geçen Zac Efron'un son görüntüleri ortaya çıktı. Yeni imajıyla dikkat çeken isim ilk bakışta bakın hangi ünlü oyuncuya benzetildi!
Şu sıralar "Bir Gece Masalı" dizisiyle ekran karşısına geçen Burak Deniz'e! Bu ikili kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından ilk bakışta birbirine benzetildi.
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Peki, söz sizde! Sizce bu ikili birbirine benziyor mu?
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