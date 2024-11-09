Haydi Oylamaya: İlk Bakışta Zac Efron'u Andıran Ünlü Oyuncumuzu Bakalım Siz Benzetebilecek misiniz?

Disney'in 2000'li yıllarında en çok izlenen yapımlardan biri olan High School Musical serisi ile genç kızların gönlünde taht kurmayı başaran Zac Efron popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. Şu sıralar Disney'de gösterdiği imajından eser kalmayan Efron da diğer ünlü isimler gibi değişimiyle gündeme geliyor. Son olarak İbiza'da geçirdiği kazayla konuşulan ve yürekleri ağızlara getiren Efron yeni projesiyle dikkat çekti. Yeni görünümüyle odak noktası olan isim ise ilk bakışta ünlü oyuncumuza benzetildi. Gelin Hollywood'un ünlü ismi hangi Türk oyuncuya benzetilmiş birlikte bakalım 👇