Donald Trump'ın Başkanlık Zaferinin Ardından Kamala Harris'i Destekleyen Ünlü İsimlerin Mağlubiyet Tepkileri

“Başkan Yardımcısı Kamala'ya, sizi alaşağı etmek ya da başkanlık yarışınızı küçümsemek için ne söylerlerse söylesinler, yarışınızı dürüstlük ve doğrulukla yürütmediğinizi asla söyleyemezler!.. Beyaz olmayan bir kadının Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için yarışacağı günü göreceğimi hiç düşünmemiştim ama siz bana, kızlarıma ve ülkenin dört bir yanındaki kadınlara her şeyin mümkün olduğunu gösterdiniz.”