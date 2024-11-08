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Donald Trump'ın Başkanlık Zaferinin Ardından Kamala Harris'i Destekleyen Ünlü İsimlerin Mağlubiyet Tepkileri

Donald Trump'ın Başkanlık Zaferinin Ardından Kamala Harris'i Destekleyen Ünlü İsimlerin Mağlubiyet Tepkileri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.11.2024 - 17:17

5 Kasım günü gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri öncesi ünlü isimlerin destekleyeceği taraflar da merak konusu olmuştu. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin karşı karşıya geldiği seçimlerde ise Kamala Harris ve Donald Trump destekçileri seçimin gidişatında büyük rol oynamıştı. Cardi B, Jennifer Lopez, Taylor Swift gibi büyük hayran kitlelerine sahip sanatçılar oylarını Kamala Harris'ten yana kullanacağını açıklamıştı. Elon Musk, 50 Cent, Kanye West gibi isimler de Donald Trump'ın arkasında olduklarını belirtmişti. ABD'nin yeni başkanı Donal Trump olurken Kamala Harris destekçileri hayal kırıklıklarını ve öfkelerini dile getirdiler. Gelin ünlü isimlerin Harris'in mağlubiyetine tepkilerine birlikte bakalım 👇

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Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

“Ülkemiz için üzgünüm. Buradaki kadınlara: Sizi çok, çok, çok, çok seviyorum. Umarım bu gecenin geri kalanında eğlenebilirsiniz, çünkü bunu kesinlikle hak ediyorsunuz.”

Cardi B

Cardi B

“Başkan Yardımcısı Kamala'ya, sizi alaşağı etmek ya da başkanlık yarışınızı küçümsemek için ne söylerlerse söylesinler, yarışınızı dürüstlük ve doğrulukla yürütmediğinizi asla söyleyemezler!.. Beyaz olmayan bir kadının Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için yarışacağı günü göreceğimi hiç düşünmemiştim ama siz bana, kızlarıma ve ülkenin dört bir yanındaki kadınlara her şeyin mümkün olduğunu gösterdiniz.”

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Billie Eilish

Billie Eilish

“Kadınlardan çok ama çok nefret eden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olmak üzere.”

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Ariana Grande

Ariana Grande

“Bugün bu sonucun ölçülemez ağırlığını hisseden herkesin elini tutuyorum.”

Lili Reinhart

Lili Reinhart

“Trump'ın elinde cinsel saldırıya uğradıklarını açıklayan kadınların duygularını tahmin edemiyorum. Milyonlarca insanın istismarcısına oy verdiğini görmek.”

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Kendall Jenner

Kendall Jenner

'Sonuç ne olursa olsun, herkesin görüldüğü, duyulduğu ve değer verildiği bir dünya için sevgi, direnç ve vizyonla ilerlemeye devam ediyoruz. Umut bir kastır; onu esnetelim, besleyelim ve paylaşalım.'

Hailey Bieber

Hailey Bieber

'Bir kadın yerine hüküm giymiş bir suçluyu desteklemek deliliktir. Söylenecek tek şey bu.'

Madonna

Madonna

“Hüküm giymiş bir suçlunun, tecavüzcünün, yobazın ekonomi için iyi olduğu gerekçesiyle ülkemizi yönetmek üzere neden seçildiğini anlamaya çalışıyorum.”

Selena Gomez

Selena Gomez

“Hiçbir kadın özgür değilken ben özgür değilim, onun zincirleri benimkilerden çok farklı olsa bile.”

Finneas

Finneas

“Size evi soyacağını söyledi, biz de kapıyı açtık.”

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