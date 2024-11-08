Donald Trump'ın Başkanlık Zaferinin Ardından Kamala Harris'i Destekleyen Ünlü İsimlerin Mağlubiyet Tepkileri
Donald Trump'ın Başkanlık Zaferinin Ardından Kamala Harris'i Destekleyen Ünlü İsimlerin Mağlubiyet Tepkileri
5 Kasım günü gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimleri öncesi ünlü isimlerin destekleyeceği taraflar da merak konusu olmuştu. Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin karşı karşıya geldiği seçimlerde ise Kamala Harris ve Donald Trump destekçileri seçimin gidişatında büyük rol oynamıştı. Cardi B, Jennifer Lopez, Taylor Swift gibi büyük hayran kitlelerine sahip sanatçılar oylarını Kamala Harris'ten yana kullanacağını açıklamıştı. Elon Musk, 50 Cent, Kanye West gibi isimler de Donald Trump'ın arkasında olduklarını belirtmişti. ABD'nin yeni başkanı Donal Trump olurken Kamala Harris destekçileri hayal kırıklıklarını ve öfkelerini dile getirdiler. Gelin ünlü isimlerin Harris'in mağlubiyetine tepkilerine birlikte bakalım 👇
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Sabrina Carpenter
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Cardi B
Billie Eilish
Ariana Grande
Lili Reinhart
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Kendall Jenner
Hailey Bieber
Madonna
Selena Gomez
Finneas
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