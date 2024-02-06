Hayatınızı Bir Filmin Başrol Oyuncusu Gibi Hissettiren 14 Şarkı
Hayatınızı Bir Filmin Başrol Oyuncusu Gibi Hissettiren 14 Şarkı
Hayatımızda tıpkı bir filmin başrol oyuncusu gibi hissettiğimiz birçok anı yaşıyoruz. Bu anlarda arka planda hangi şarkının çalmasını isterdiniz? İşte karşınızda bizim fikirlerimiz...
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1. Tom Odell - Another Love
2. Cults - Always Forever
3. Dancing in the Moonlight (Original Recording) - King Harvest
4. Steve Lacy - Dark Red
5. Coldplay - Yellow (
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6. Liana Flores - rises the moon
7. Conan Gray - Astronomy
8. Ribs
9. Lovers Rock
10. Dexys Midnight Runners, Kevin Rowland - Come On Eileen (1982 Version)
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11. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?
12. Wolf Alice - Don't Delete the Kisses
13. Kids
14. Evergreen
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