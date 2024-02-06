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Hayatınızı Bir Filmin Başrol Oyuncusu Gibi Hissettiren 14 Şarkı

etiket Hayatınızı Bir Filmin Başrol Oyuncusu Gibi Hissettiren 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 22:26

Hayatımızda tıpkı bir filmin başrol oyuncusu gibi hissettiğimiz birçok anı yaşıyoruz. Bu anlarda arka planda hangi şarkının çalmasını isterdiniz? İşte karşınızda bizim fikirlerimiz...

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1. Tom Odell - Another Love

2. Cults - Always Forever

3. Dancing in the Moonlight (Original Recording) - King Harvest

4. Steve Lacy - Dark Red

5. Coldplay - Yellow (

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6. Liana Flores - rises the moon

7. Conan Gray - Astronomy

8. Ribs

9. Lovers Rock

10. Dexys Midnight Runners, Kevin Rowland - Come On Eileen (1982 Version)

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11. Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?

12. Wolf Alice - Don't Delete the Kisses

13. Kids

14. Evergreen

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