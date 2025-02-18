Hayatının Film Olmasını İsteyen Zerrin Özer, Kendisini Oynamasını İstediği Oyuncuyu Açıkladı!
Hayatının Film Olmasını İsteyen Zerrin Özer, Kendisini Oynamasını İstediği Oyuncuyu Açıkladı!
Kaynak: https://x.com/Magazin_Buradaa/status/...
Son dönemde usta sanatçıların hayatları birer birer sinema filmine dönüşüyor. Ünlü şarkıcı Zerrin Özer de daha önce hayatının film olmasını istediğini dile getirmiş, bu konuyla ilgili de iki teklif aldığını belirtmişti. Özer, kendisini canlandırmasını istediği oyuncuyu açıkladı!
Kaynak: Magazin Burada
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Son dönemde sık sık pek çok usta sanatçının hayatlarının sinema filmi olacağını öğreniyoruz.
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Hatta bugün Yılmaz Güney'in hayatını canlandıracak oyuncu belli olmuştu.
Bu kez de sinema filmiyle gündeme gelen isim Zerrin Özer oldu. Özer, hayatının film olmasını istediğini daha önce dile getirmişti.
Bu konuyla ilgili iki teklif aldığını da dile getiren ünlü sanatçı, senaryoyu beğenmesi durumunda kendisini hangi oyuncunun canlandırmasını istediğini açıkladı.
Özer, oyunculuğunu ve sesini çok beğendiği Serenay Sarıkaya'nın kendisini canlandırmasını istediğini dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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