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Nuri Bilge Ceylan'a Gönderme: Ödülü Pqueen'e Kaptıran Sude Belkıs'ın Tepkisi Kırdı Geçirdi

Nuri Bilge Ceylan'a Gönderme: Ödülü Pqueen'e Kaptıran Sude Belkıs'ın Tepkisi Kırdı Geçirdi

Tiktok
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.02.2025 - 18:31

TikTok Ödülleri'nde Yılın Komedi İçerik Üreticisi Ödülü'nü içerik üreticisi Pqueen kazandı. 2006 yılında 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ”En İyi Yönetmen” ödülünü Nuri Bilge Ceylan, sahneden döndüğü sırada bayılmıştı. Ancak bu baygınlık, Zeki Demirkubuz'un ödül aldığı sırada gibi servis edilmişti. İddia her ne kadar doğru olmasa da o anın fotoğrafı senelerdir sosyal medyada mizah konusu olmuştu. Pqueen'in ödül kazanmasının ardından Sude Belkıs, bayılma numarası yaparak herkesi kırdı geçirdi.

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2006 yılında gerçekleşen 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan baygınlık geçirmişti.

2006 yılında gerçekleşen 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan baygınlık geçirmişti.

Törende Nuri Bilge Ceylan İklimler filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'nü alırken, Zeki Demirkubuz ise Kader filmiyle En İyi Film Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Törende Nuri Bilge Ceylan İklimler filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'nü alırken, Zeki Demirkubuz ise Kader filmiyle En İyi Film Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Aslında Nuri Bilge Ceylan ödülünü alıp yerine döndüğünde bayılmış olsa da bayılma fotoğrafı uzun yıllar boyunca Zeki Demirkubuz ödül alırken gerçekleşmiş gibi servis edilmiş ve sosyal medyada mizahi bir şekilde sık sık paylaşılmıştı.

Bunda Zeki Demirkubuz'un "En İyi Film Ödülü açıklanmadan önce Nuri Bilge Ceylan pat bayıldı. Gitti kaldırdılar, hatta ben de yardım etmeye çalıştım." açıklaması da büyük oranda etkili olmuştu.

Bunda Zeki Demirkubuz'un "En İyi Film Ödülü açıklanmadan önce Nuri Bilge Ceylan pat bayıldı. Gitti kaldırdılar, hatta ben de yardım etmeye çalıştım." açıklaması da büyük oranda etkili olmuştu.

Ancak Nuri Bilge Ceylan'ın yüksek ateşle katıldığı törende tansiyonunun düştüğü ortaya çıkmıştı.

Dün akşam gerçekleşen TikTok Ödülleri'nde Yılın Komedi İçerik Üreticisi Ödülü'nü Pqueen'e kaptıran Sude Belkıs, Nuri Bilge Ceylan'a gönderme yaparak bayılma numarası yaptı.

O anları Belkıs TV Instagram hesabından "Sude Belkıs komedi kategorisinde aday olduğu @tiktokturkiye ödül töreninde ödülü @pqueen92'e kaptırınca salonda bayıldı" notuyla paylaşınca izleyenleri kırdı geçirdi.

O anları Belkıs TV Instagram hesabından "Sude Belkıs komedi kategorisinde aday olduğu @tiktokturkiye ödül töreninde ödülü @pqueen92'e kaptırınca salonda bayıldı" notuyla paylaşınca izleyenleri kırdı geçirdi.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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