Hayatını Kaybeden Dedenin Tuttuğu Not Defteri Sizi Uzaklara Daldıracak
Hayatını Kaybeden Dedenin Tuttuğu Not Defteri Sizi Uzaklara Daldıracak
Ölüm diye bir gerçek var ve bu gerçekle yüzleşince aslında günlük hayatta stresini yaşadığımız, çok büyük bir mesele haline getirdiğimiz, uğruna maddi manevi çok fazla fedakarlık yaptığımız şeylerin ne kadar boş olduğunu anlıyoruz. Sonra bunu unutup eski tas eski hamam devam ediyoruz. Hayatını kaybeden kişilerin yazdığı not defterleri de bu insanların da bizim gibi sevinçleri üzüntüleri olduğunu gösteriyor.
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Bir TikTok kullanıcısı da dedesinin ölümünden sonra çekmecesindeki not defterine göz atmış.
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Merhum hemen hemen her şeyi not almış.
Yakınlarının ölümünü de kaydetmiş.
Tabii günlük hayatın bu kadar içinden notlar olması sosyal medya kullanıcılarını oldukça etkiledi.
Yorumlarda da bu paylaşımın etkisinden çıkamamış pek çok kişi vardı.
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