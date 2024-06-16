Hayatını Kaybeden Dedenin Tuttuğu Not Defteri Sizi Uzaklara Daldıracak

Ölüm diye bir gerçek var ve bu gerçekle yüzleşince aslında günlük hayatta stresini yaşadığımız, çok büyük bir mesele haline getirdiğimiz, uğruna maddi manevi çok fazla fedakarlık yaptığımız şeylerin ne kadar boş olduğunu anlıyoruz. Sonra bunu unutup eski tas eski hamam devam ediyoruz. Hayatını kaybeden kişilerin yazdığı not defterleri de bu insanların da bizim gibi sevinçleri üzüntüleri olduğunu gösteriyor.