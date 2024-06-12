Acemi Şoförler Tarafından Kullanılan Stickerlar Ülkemizde Neden İşe Yaramıyor?

Trafik canımızı veya malımızı sürekli riske attığımız hayati bir ortam. Tabii her ortamda olduğu gibi bu ortamda da yeni başlayanlar oluyor ve bu insanlar alışma evresinde daha tecrübeli sürücülerden anlayış bekliyor. Ancak ülkemizde bu durum tam tersine işliyor. Eşiyle ortak kullandığı araca 'Acemi Sürücü' uyarısı yazdıran Twitter kullanıcısı da bu yazıyı görenlerin bırakın anlayış göstermesini üstüne tacize varan davranışlarından yakındı.