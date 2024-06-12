Acemi Şoförler Tarafından Kullanılan Stickerlar Ülkemizde Neden İşe Yaramıyor?
Acemi Şoförler Tarafından Kullanılan Stickerlar Ülkemizde Neden İşe Yaramıyor?
Trafik canımızı veya malımızı sürekli riske attığımız hayati bir ortam. Tabii her ortamda olduğu gibi bu ortamda da yeni başlayanlar oluyor ve bu insanlar alışma evresinde daha tecrübeli sürücülerden anlayış bekliyor. Ancak ülkemizde bu durum tam tersine işliyor. Eşiyle ortak kullandığı araca 'Acemi Sürücü' uyarısı yazdıran Twitter kullanıcısı da bu yazıyı görenlerin bırakın anlayış göstermesini üstüne tacize varan davranışlarından yakındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pek çok ülkede trafiğe yeni dahil olan şoförler anlayış gösterilmesi için o ülkenin diline uygun yapıştırmalar, uyarılar yazar. Bu da acemi şoförün stres yapıp büyük zararlara yol açmaması veya özgüvenini tamamen kaybetmemesi için önemlidir.
Bir Twitter kullanıcısı da eşiyle ortak kullandıkları çoğunlukla da kendisinin kullandığı araca bir uyarı iliştirmiş. Ancak anlayıştan çok zorbalık görmüş.
Tabii paylaşım pek çok kişinin duygularına tercüman olunca sosyolojik tespitler de geldi.
Farklı yöntemler kullananlar da var.
Çıkarmasını tavsiye edenler oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tabii son cümleye itiraz edenler de vardı.
Tabii bir de olayın trafikte kadın olmak diye ayrı bir başlığı da olmalı.
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın