Hayatında Değiştirmen Gereken Şey Ne?

Açıkça konuşalım mı? Sen zamanını yönetmeyi pek beceremiyorsun. Yapacağın çok iş var doğru, bunları yetiştirmeye çalışmak seni çok zorluyor. O yüzden zamanı kullanma şeklini değiştirmen gerek. Zamanını doğru yönetmeyi öğrenirsen o zaman her işi çok daha rahat yapabildiğini göreceksin. Zamanı verimli kullanarak aynı işleri çok daha kısa sürelerde bitirebilir ve kendine çok daha fazla zaman ayırabilirsin. Bu son zamanlarda çok ihmal ettiğin bir şey değil mi? Bunun için aslında yapman gereken şey çok basit. Kendini planlamak ve bu planlara uymaya çalışmak. Zamanını böyle planlı kullandığında sana ne kadar vakit kaldığına şaşıracaksın.