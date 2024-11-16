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Hayatında Değiştirmen Gereken Şey Ne?

etiket Hayatında Değiştirmen Gereken Şey Ne?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 10:31

Hepimizin hayatında değiştirmesi gereken birçok şey var. Senin hayatında değiştirmen gereken şey ne merak ediyor musun? O zaman haydi teste!

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1. Sabahları nasıl bir rutinle güne başlarsın?

2. En çok vaktini neye harcıyorsun?

3. Yıl içinde kendin için belirlediğin hedeflerin var mıdır?

4. Kedini yeniliklere açık biri olarak görür müsün?

5. Arkadaşlarınla daha çok ne yaparsınız?

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6. Geçmişteki anılara dönüp dönüp duruyor musun?

7. Arkadaşlarına nasıl tavsiye verirsin?

8. Bir sorunla karşılaştığında ne yapıyorsun?

Sen rutin hayatını değiştirmelisin!

Senin günlük hayatın artık bir rutine bağlanmış. Yani her günün bir öncekinin aynısı. Eee tabi bu da bir süre sonra canını sıkmaya başlıyor. Bu rutinlerin belki sana güvenli bir alan sağlıyor ama seni yeniliklere de kapatıyor. Hayatına canlılık katmak için alışkanlıklarını terk edip yeniliklere kapını açman gerekiyor. Mesela sürekli aynı yerde yemek yiyorsan bu sefer yeni bir yer dene! Böyle küçük değişiklikler bile sana iyi gelecek. Alışkanlıklarını değiştirerek düşünce yapını da dönüştürebilirsin. Bu da senin daha yaratıcı ve enerjik olmanı sağlayacak. Yani senin biraz güvenli ortamından uzaklaşıp yeni şeyler denemen gerek!

Sen zamanı kullanma şeklini değiştirmelisin!

Açıkça konuşalım mı? Sen zamanını yönetmeyi pek beceremiyorsun. Yapacağın çok iş var doğru, bunları yetiştirmeye çalışmak seni çok zorluyor. O yüzden zamanı kullanma şeklini değiştirmen gerek. Zamanını doğru yönetmeyi öğrenirsen o zaman her işi çok daha rahat yapabildiğini göreceksin. Zamanı verimli kullanarak aynı işleri çok daha kısa sürelerde bitirebilir ve kendine çok daha fazla zaman ayırabilirsin. Bu son zamanlarda çok ihmal ettiğin bir şey değil mi? Bunun için aslında yapman gereken şey çok basit. Kendini planlamak ve bu planlara uymaya çalışmak. Zamanını böyle planlı kullandığında sana ne kadar vakit kaldığına şaşıracaksın.

Sen bakış açını değiştirmelisin!

Sence de her şeye çok karamsar bakmıyor musun? Biraz bu bakış açını değiştirmen gerek bizce! Evet zor şeyler yaşıyorsun ve hiç düzelmeyecek gibi geliyor. Ama unutma her gecenin bir sabahı var. Yaşadıklarına bakış açını değiştirirsen belki o kadar da kötü olmaz. Bakış açını değiştirdiğinde daha mutlu ve huzurlu olduğunu göreceksin. Bazen küçük olaylara çok takılıyor ve hep olumsuzuna odaklanıyorsun. Bu da senin için çok yorucu. Yapman gereken olayların biraz daha dolu taraflarına bakmak. Bu sayede çok daha mutlu olabileceksin. Birazcık bakış açını değiştirmeyi dene bakalım...

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