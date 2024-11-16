Hayatında Değiştirmen Gereken Şey Ne?
Hayatında Değiştirmen Gereken Şey Ne?
Hepimizin hayatında değiştirmesi gereken birçok şey var. Senin hayatında değiştirmen gereken şey ne merak ediyor musun? O zaman haydi teste!
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1. Sabahları nasıl bir rutinle güne başlarsın?
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2. En çok vaktini neye harcıyorsun?
3. Yıl içinde kendin için belirlediğin hedeflerin var mıdır?
4. Kedini yeniliklere açık biri olarak görür müsün?
5. Arkadaşlarınla daha çok ne yaparsınız?
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