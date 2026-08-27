Hayaletleri Var Eden Frekans: 19 Hz ve İnfrases
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir odada tek başınıza otururken ensenizde aniden soğuk bir rüzgar hissettiğiniz veya göz ucuyla tuhaf gölgeler gördüğünüz oldu mu? Bunun doğaüstü varlıklarla hiçbir ilgisi yok. Bütün mesele duyma sınırımızın hemen altında gezinen ve bedenimizle sessizce oynayan bir ses dalgası. İnfrases dediğimiz bu fiziksel gerçeğin insanları nasıl kandırdığına yakından bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey lanetli sanılan bir laboratuvarda çalışan Vic Tandy'nin masasında titreyen bir metali fark etmesiyle çözülüyor.
Metali titreten şeyin ortalıkta dolaşan bir hayalet değil odaya yeni takılan havalandırma fanı olduğu ortaya çıkıyor.
İnsan kulağı 20 Hz altındaki düşük frekansları duymasa da bedenimiz bu sesleri mekanik bir darbe olarak doğrudan hissediyor.
İşin asıl korkunç tarafı insan göz küresinin doğal rezonans frekansının tam olarak 19 Hz civarına denk gelmesinde yatıyor.
Göz küreniz ses dalgası yüzünden titremeye başladığında görüş alanınızın kenarlarında gri lekeler ve hayalet benzeri silüetler oluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu fiziksel gerçek yüzyıllar önce devasa kilise orglarını tasarlayan ustalar tarafından insanları etkilemek için bilerek kullanılmıştı.
Günümüzde korku filmi yönetmenleri sinema salonundaki seyirciyi nedensiz yere germek için aynı düşük frekansları müziklerin içine gizliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın