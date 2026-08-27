article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hayaletleri Var Eden Frekans: 19 Hz ve İnfrases

etiket Hayaletleri Var Eden Frekans: 19 Hz ve İnfrases

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
27.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir odada tek başınıza otururken ensenizde aniden soğuk bir rüzgar hissettiğiniz veya göz ucuyla tuhaf gölgeler gördüğünüz oldu mu? Bunun doğaüstü varlıklarla hiçbir ilgisi yok. Bütün mesele duyma sınırımızın hemen altında gezinen ve bedenimizle sessizce oynayan bir ses dalgası. İnfrases dediğimiz bu fiziksel gerçeğin insanları nasıl kandırdığına yakından bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey lanetli sanılan bir laboratuvarda çalışan Vic Tandy'nin masasında titreyen bir metali fark etmesiyle çözülüyor.

Her şey lanetli sanılan bir laboratuvarda çalışan Vic Tandy'nin masasında titreyen bir metali fark etmesiyle çözülüyor.

Vic Tandy 1998 yılında çalıştığı laboratuvarda sürekli gri gölgeler görüyor ve nedensiz bir panik hali yaşıyordu. Ortamda hayaletler olduğunu düşünmeye başlamışken masasına sabitlediği bir metal çubuğun kendi kendine titrediğini gördü. Ortada hiç ses yoktu ama metali titretecek kadar güçlü bir fiziksel dalga vardı.

Metali titreten şeyin ortalıkta dolaşan bir hayalet değil odaya yeni takılan havalandırma fanı olduğu ortaya çıkıyor.

Tandy elindeki cihazlarla ölçüm yaptığında laboratuvara kısa süre önce takılan bir havalandırma fanının tam 18.98 Hz frekansında sessiz bir dalga yaydığını buldu. Sorun diğer taraftan gelen ruhlar değil, hatalı monte edilmiş bir fandı. Bu bulgu olayın seyrini tamamen değiştirdi.

İnsan kulağı 20 Hz altındaki düşük frekansları duymasa da bedenimiz bu sesleri mekanik bir darbe olarak doğrudan hissediyor.

Normal şartlarda kulağımız bu frekansları işitemez. Ancak ses temelde havada yayılan bir titreşimdir. İnfrases dediğimiz bu düşük frekanslar havayı öyle bir iter ki sesi kulağınızla duymazsınız ama göğüs kafesinizde ve iç organlarınızda ağır bir baskı olarak algılarsınız. O nedensiz iç ürpertisinin kaynağı tam olarak budur.

İşin asıl korkunç tarafı insan göz küresinin doğal rezonans frekansının tam olarak 19 Hz civarına denk gelmesinde yatıyor.

Fizikte her nesnenin doğal bir titreşim frekansı vardır. Yapılan araştırmalar insan göz küresinin de 18 ile 19 Hz arasında bir frekansla titreşime girdiğini gösteriyor. Fanın yaydığı sessiz dalga doğrudan Tandy'nin göz küresini titretiyordu.

Göz küreniz ses dalgası yüzünden titremeye başladığında görüş alanınızın kenarlarında gri lekeler ve hayalet benzeri silüetler oluşuyor.

Gözünüz titreştiği için beyniniz bu durumu optik bir hata olarak algılar. Gözünüzün odak noktası dışında kalan yerlerde siyah ve gri lekeler belirmeye başlar. Siz de bu lekeleri odada dolaşan silüetler veya hayaletler olarak yorumlarsınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu fiziksel gerçek yüzyıllar önce devasa kilise orglarını tasarlayan ustalar tarafından insanları etkilemek için bilerek kullanılmıştı.

Bu fiziksel gerçek yüzyıllar önce devasa kilise orglarını tasarlayan ustalar tarafından insanları etkilemek için bilerek kullanılmıştı.

Yüzyıllar önce inşa edilen büyük gotik kiliselerdeki devasa borulu orgların en büyük boruları 19 Hz frekans üretecek şekilde tasarlanmıştı. İnsanlar kilisede bu orglar çalınırken sesi duymuyor ama göğüslerinde derin bir titreşim hissediyordu. O dönemki insanlar bu hissi ilahi bir dokunuş sanıyordu.

Günümüzde korku filmi yönetmenleri sinema salonundaki seyirciyi nedensiz yere germek için aynı düşük frekansları müziklerin içine gizliyor.

Bugün ses tasarımcıları 19 Hz frekansının insanda yarattığı kaygı ve panik hissini çok iyi biliyor. Gerilim filmlerinde ortamda aniden düşük frekanslı altyapılar devreye girer. Ortada korkutucu bir sahne olmasa bile salonda bu titreşimi hissettiğiniz an kalp atışınız hızlanır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın