Hayaletleri Var Eden Frekans: 19 Hz ve İnfrases

Normal şartlarda kulağımız bu frekansları işitemez. Ancak ses temelde havada yayılan bir titreşimdir. İnfrases dediğimiz bu düşük frekanslar havayı öyle bir iter ki sesi kulağınızla duymazsınız ama göğüs kafesinizde ve iç organlarınızda ağır bir baskı olarak algılarsınız. O nedensiz iç ürpertisinin kaynağı tam olarak budur.