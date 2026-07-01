Hawala Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır? Hawala Yöntemi Yasal mı?

Hawala (havala) sistemi son dönemde para transferleriyle ilgili haberlerin ardından daha fazla araştırılmaya başladı. Özellikle sistemin nasıl işlediği ve resmi bankacılık yöntemlerinden hangi yönleriyle ayrıldığı merak ediliyor. Bunun yanında hawala yönteminin yasal durumu ve Türkiye’deki uygulamaları da en çok sorulan konular arasında yer alıyor. “Hawala sistemi nedir?”, “Nasıl çalışır?” ve “Türkiye’de yasak mı?” sorularının yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.

Kaynak: Investopedia