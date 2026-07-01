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Hawala Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır? Hawala Yöntemi Yasal mı?

Hawala Sistemi Nedir, Nasıl Çalışır? Hawala Yöntemi Yasal mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 12:50
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Hawala (havala) sistemi son dönemde para transferleriyle ilgili haberlerin ardından daha fazla araştırılmaya başladı. Özellikle sistemin nasıl işlediği ve resmi bankacılık yöntemlerinden hangi yönleriyle ayrıldığı merak ediliyor. Bunun yanında hawala yönteminin yasal durumu ve Türkiye’deki uygulamaları da en çok sorulan konular arasında yer alıyor. “Hawala sistemi nedir?”, “Nasıl çalışır?” ve “Türkiye’de yasak mı?” sorularının yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.

Kaynak: Investopedia

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Hawala (Havala) Sistemi Nedir?

Hawala (Havala) Sistemi Nedir?

Hawala sistemi, paranın resmi banka kanalları dışında ve çoğu zaman kayıt altına alınmadan bir kişiden başka bir kişiye aktarılmasını sağlayan gayriresmi para transfer yöntemidir. Bu sistemde para fiziksel olarak ülkeler arasında taşınmaz; transfer, aracı kişiler ya da işletmeler üzerinden yürütülür. Investopedia, hawala sistemini paranın fiilen hareket etmediği, güvene dayalı bir gayriresmi transfer yapısı olarak tanımlar.

Hawala (Havala) Sistemi Nasıl Çalışır?

Hawala (Havala) Sistemi Nasıl Çalışır?

Hawala sistemi genellikle iki farklı ülkedeki aracıların birbirleriyle anlaşmasıyla çalışır. Para göndermek isteyen kişi bulunduğu ülkedeki aracıya ödeme yapar, alıcı ise başka ülkedeki bağlantılı aracıdan paranın karşılığını teslim alır. Bu işlemde banka havalesi yapılmadığı için para akışı resmi kayıtlarda görünmeyebilir.

Hawala (Havala) Yöntemiyle Para Transferi Nasıl Yapılır?

Hawala (Havala) Yöntemiyle Para Transferi Nasıl Yapılır?

Hawala yönteminde gönderici, kendi bulunduğu yerdeki aracıya nakit para verir. Aracı, başka ülkedeki bağlantısına ödeme bilgisini iletir ve alıcı o ülkedeki aracıdan parayı komisyon kesildikten sonra alır. İşlemin sonunda aracılar kendi aralarında hesaplaşır. Bu yöntem resmi banka sistemi dışında ilerlediği için para transferinin izini sürmek zorlaşabilir.

Hawala (Havala) Sistemi Yasal mı?

Hawala (Havala) Sistemi Yasal mı?

Hawala sistemi her ülkede aynı hukuki statüye sahip değildir. FATF’ye göre hawala ve benzeri para transfer hizmetleri bazı ülkelerde kayıtlı veya lisanslı olmaları şartıyla yasal kabul edilirken, bazı ülkelerde yasa dışı görülür. Lisanssız, kayıtsız veya denetim dışı yapılan işlemler ise kara para aklama ve terörizmin finansmanı riski nedeniyle suç kapsamına girebilir.

Hawala (Havala) Sistemi Suç mu?

Hawala (Havala) Sistemi Suç mu?

Hawala sistemi tek başına her ülkede otomatik olarak suç sayılmayabilir; ancak lisanssız, kayıtsız ve denetim dışı şekilde kullanıldığında suç oluşturabilir. Özellikle kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı gelir transferi veya terörizmin finansmanı amacıyla kullanılması halinde ciddi yaptırımlar gündeme gelir.

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Hawala (Havala) Sistemi ile Banka Transferi Arasındaki Fark Nedir?

Hawala (Havala) Sistemi ile Banka Transferi Arasındaki Fark Nedir?

Hawala sistemi ile banka transferi arasındaki temel fark kayıt ve denetimdir. Banka transferinde para, resmi finans sistemi içinde hesaplar arasında hareket eder ve işlem kayıt altına alınır. Hawala sisteminde ise para çoğu zaman fiziksel olarak yer değiştirmez; aracılar arasındaki güven ilişkisiyle ödeme yapılır. Bu nedenle banka transferi izlenebilir ve denetlenebilirken, hawala işlemleri kayıt dışı yapıldığında takip edilmesi çok daha zor hale gelir.

Türkiye’de Hawala (Havala) Sistemi Yasak mı?

Türkiye’de Hawala (Havala) Sistemi Yasak mı?

Türkiye’de hawala sistemi, resmi bankacılık ve ödeme kuruluşları dışında kayıt dışı para transferine dayanması nedeniyle yasal olarak kabul edilmiyor. MASAK tarafından takip edilen bu tür işlemler, kara para aklama ve terörün finansmanı kapsamında değerlendirilerek cezai yaptırımlara konu olabiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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