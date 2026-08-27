Havalimanlarında Bir Şişe Suyun Bile Farklı Fiyatlanmasının 10 Nedeni
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Havalimanında bir şişe suya baktığında “Burada neden bu kadar pahalı?” diye düşündüğün olmuştur. Aslında bu fiyat farkının arkasında sadece ürünün kendisi değil, havalimanlarının kendine özgü çalışma düzeni ve yolculara sunduğu özel hizmetler bulunuyor. Kısıtlı alan, yüksek işletme maliyetleri ve yolcuların zaman baskısı gibi birçok etken, raflardaki fiyatların değişmesine neden olabiliyor. Peki marketteki aynı ürün neden havalimanında bambaşka bir etikete sahip oluyor? İşte merak edilen nedenler!
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1. Dükkan kiraları astronomik seviyelere ulaşıyor.
2. Havalimanı yönetimi cirodan pay alıyor.
3. Sıkı güvenlik kontrolleri maliyeti artırıyor.
4. Mal sevkiyatı büyük lojistik zorluklar barındırıyor.
5. İşletmeler kesintisiz hizmet vermek zorunda kalıyor.
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6. Terminal içinde esnaf kültürü veya alternatif bulunmuyor.
7. Sıvı kısıtlaması yolcuların seçeneklerini sınırlandırıyor.
8. Yolcular belirli bir süre alanda kalıyor.
9. Hijyen ve bakım standartları masrafları katlıyor.
10. Fiyatlar küresel harcama alışkanlıklarına göre belirleniyor.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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