Havalimanlarında Bir Şişe Suyun Bile Farklı Fiyatlanmasının 10 Nedeni

Havalimanında bir şişe suya baktığında “Burada neden bu kadar pahalı?” diye düşündüğün olmuştur. Aslında bu fiyat farkının arkasında sadece ürünün kendisi değil, havalimanlarının kendine özgü çalışma düzeni ve yolculara sunduğu özel hizmetler bulunuyor. Kısıtlı alan, yüksek işletme maliyetleri ve yolcuların zaman baskısı gibi birçok etken, raflardaki fiyatların değişmesine neden olabiliyor. Peki marketteki aynı ürün neden havalimanında bambaşka bir etikete sahip oluyor? İşte merak edilen nedenler!