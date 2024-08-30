Havada Olay Çıkardı: Pegasus Uçağı Taşkınlık Yapan Yolcu Sebebiyle Acil İniş Yaptı

Pegasus’un Londra-Antalya seferini yapan bir uçağında taşkınlık yapan yolcu sebebiyle gergin anlar yaşandı. Hem yolculara hem de kabin görevlilerine zor anlar yaşatan yolcu sebebiyle uçak İzmir’e acil iniş yaptı. Yolcu havaalanında gözaltına alındı.