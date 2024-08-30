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Havada Olay Çıkardı: Pegasus Uçağı Taşkınlık Yapan Yolcu Sebebiyle Acil İniş Yaptı

Havada Olay Çıkardı: Pegasus Uçağı Taşkınlık Yapan Yolcu Sebebiyle Acil İniş Yaptı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 08:39

Pegasus’un Londra-Antalya seferini yapan bir uçağında taşkınlık yapan yolcu sebebiyle gergin anlar yaşandı. Hem yolculara hem de kabin görevlilerine zor anlar yaşatan yolcu sebebiyle uçak İzmir’e acil iniş yaptı. Yolcu havaalanında gözaltına alındı.

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Pegasus Havayolları'nın PC-5822 sefer sayılı TC-NBH kuyruk tescilli Londra-Antalya seferini yapan uçağı, bir yolcunun olay çıkarması üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Pegasus Havayolları'nın PC-5822 sefer sayılı TC-NBH kuyruk tescilli Londra-Antalya seferini yapan uçağı, bir yolcunun olay çıkarması üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçakta bulunan bir kişinin, önce yanında oturan kişilere sonrasında da kabin görevlilerini sözlü taciz etmesi sebebiyle uçağın pilotu İzmir Adnan Menderes Hava Trafik Kontrolörü irtibata geçerek uçağı indirdi ve park yerine polis talep etti.

Uçakta bulunan bir kişinin, önce yanında oturan kişilere sonrasında da kabin görevlilerini sözlü taciz etmesi sebebiyle uçağın pilotu İzmir Adnan Menderes Hava Trafik Kontrolörü irtibata geçerek uçağı indirdi ve park yerine polis talep etti.

Uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına inerken yolcu gözaltına alındı. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak seferini tamamlamak üzere 19.10'da İzmir'den havalandı.

Uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına inerken yolcu gözaltına alındı. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak seferini tamamlamak üzere 19.10'da İzmir'den havalandı.

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Nasıl haber başlığı atıyorsunuz ya "uçak park yerinde" ne demek sabah sabah 🙄🤦‍♀️

Doğan Serbest

Garaj dememiş en azından