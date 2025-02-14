Havada Aşk Kokusu Varken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Havada Aşk Kokusu Varken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Havayı kokladığımızda ciddi bir aşk kokusu olduğunu hissediyoruz! Havalar şeker gibi aşk kokarken Billboard'ın Hot 100 listesinde neler varmış? Birlikte bakalım. 👇
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Lady Gaga ve Bruno Mars, tam 22 haftadır listede kalmayı başaran ikililerden biri. İlk sırada "Die With A Smile" şarkılarıyla bizleri karşılıyorlar.
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Bad Bunny, yeni çıkardığı albümünden "DtMF" şarkısı ile herkesi hayran bırakmış durumda. Eğer şarkının TikTok sayfasını ziyaret ederseniz, ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. 🥹
Listenin üçüncü sırasında yine Bad Bunny var ve bu sefer onu "Baile Inolvidable" şarkısıyla görüyoruz.
Shaboozey, 40 haftadır Hot 100 listesinde ve bu başarısını kutlamak istiyoruz! 👏 Listenin dördüncü sırasında yer alıyor.
Sadece YouTube'da 1 milyar dinlenmeye yaklaşmış olan "APT." şarkısı, ROSÉ ve Bruno Mars'ın "İyi ki!" dediğimiz bir şarkısı olmuş ve beşinci sırada yerlerini alıyorlar.
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Kendrick Lamar ise "luther" şarkısıyla altıncı sırada yükselişte olan bir şarkıcı. Bu şarkısında SZA ile düet yaptığını belirtelim.
Son albümünü yayınlamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen Billie Eilish, "BIRDS OF A FEATHER" şarkısıyla halen listede yer almaya devam ediyor ve yedinci sırada bizlere selam veriyor. Selam Billie! ✋
Yine, yine ve yine Bad Bunny karşımızda! "NUEVAYoL" şarkısıyla listenin sekizinci sırasında bizimle beraber.
Tam tamına 74 haftadır liste kalmayı başaran Teddy Swims'i de kutluyoruz! "Lose Control" listenin dokuzuncu sırasında.
Gracie Abrams, "That's So True" şarkısıyla listenin onuncu sırasında yer alıyor. Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋
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