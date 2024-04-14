Hava Saldırısı Dünyada Nasıl Yankılandı? İran'a Tepki, İsrail'e Destek Mesajları!
Hava Saldırısı Dünyada Nasıl Yankılandı? İran'a Tepki, İsrail'e Destek Mesajları!
İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı dünya genelinde genelinde endişeye neden oldu. Tahran, saldırılara karşılık gelmemesi durumunda saldırı düzenlenmeyeceğinin sinyalini verdi.
Edinilen bilgiye göre, Biden, Netanyahu'nun karşı saldırıya geçmesi durumunda İsrail'e destek verilmeyeceğini belirtti.
AB ülkelerinden ise İsrail'e destek mesajı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsrail'in 1 Nisan'da Şam'da bulunan İran büyükelçiliğine saldırı düzenlemesi sonucu İran Devrim Muhafızı 9 kişi hayatını kaybetmişti. Dün gece saatlerinde bu saldırıya misilleme yapan İran, İsrail'e 200'den fazla İHA ve onlarca balistik füze gönderdi.
Saldırının büyük bölümü İsrail topraklarına ulaşmadan engellenirken, ülkenin güneyindeki askeri üste ufak çaplı hasar meydana geldi.
Saldırı sonrası dünyadan İsrail'e destek mesajları geldi. ABD Başkanı Joe Biden İran'ın saldırısını 'Olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz' dedi. Biden, İsrail'e de itidal çağrısında bulunarak, karşı saldırı durumunda destek vermeyeceğini açıkladı.
İran'ın hava saldırısını kınayan ve İsraile'e destek veren ülkeler arasında İngiltere ve AB ülkeleri de yer aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "AB, İran'ın İsrail'e kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu benzeri görülmemiş bir gerilim, bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" değerlendirmesinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne de İran'ın sert şekilde kınadıklarını söyledi. Sejourne, X hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırıyı en sert şekilde kınıyor" ifadelerine yer verdi.
Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya paylaşımında, Orta Doğu'daki durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, "Bugün erken saatlerde Hollanda ve diğer ülkeler, İran'a İsrail'e saldırmaktan vazgeçmesi yönünde net bir mesaj gönderdi" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de İran'a tepki gösteren ve İsrail'i destekleyen açıklamalar yaptı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'ın İsrail'e başlattığı saldırının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkat ve endişeyle izlediklerini bildirdi. Tajani, "Orta Doğu'da yaşananları, dikkat ve endişeyle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda