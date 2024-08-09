Hastası Olmayan Tarikat Hastanesi Sahte Hastalarla 100 milyon TL’lik Vurgun Yapmış!

Siirt'in önde gelen tarikat liderlerinden Şeyh Muhammed Kazım’ın çocuklarına ait olan Özel Hayat Hastanesi'nde yataklar boş olmasına rağmen sistemde dolu gösterilerek kamudan ödenek alındığı ortaya çıktı. Sözcü’den Hazar Dost’un haberine göre; 2021 yılında başlayan koronavirüs salgınından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK)100 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edildi.