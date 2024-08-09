Hastası Olmayan Tarikat Hastanesi Sahte Hastalarla 100 milyon TL’lik Vurgun Yapmış!
Hastası Olmayan Tarikat Hastanesi Sahte Hastalarla 100 milyon TL’lik Vurgun Yapmış!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/tarikat-hast...
Siirt'in önde gelen tarikat liderlerinden Şeyh Muhammed Kazım’ın çocuklarına ait olan Özel Hayat Hastanesi'nde yataklar boş olmasına rağmen sistemde dolu gösterilerek kamudan ödenek alındığı ortaya çıktı. Sözcü’den Hazar Dost’un haberine göre; 2021 yılında başlayan koronavirüs salgınından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK)100 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edildi.
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Şeyh Muhammed Kazım’ın çocuklarına ait olan Özel Hayat Hastanesi'nin 2021 yılında başlayan koronavirüs salgınından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edildi.
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Aydın Ailesi'nin, tarikat ilişkisiyle kentte güçlendiği ve müritlerinin isim listesini hastane sistemine 'yatan hasta' olarak işlediği ve böylece SGK’dan para alıp kamuyu zarara uğrattığı öğrenildi.
SÖZCÜ'nün ulaştığı görüntülerde 14 yataklı olan yoğun bakım servisinde sadece bir hasta olduğu görülürken, bilgisayarda tüm yatakların dolu olduğu anlaşılıyor.
Nakşibendi tarikatına bağlı hastanede uzun süredir çalışan A.B., Aydın ailesinin uzun süredir bu taktikle SGK’dan milyonlarca TL para aldığını anlattı.
Tarikatın lideri olan Aydın ailesine bağlı hastanede yıllardır benzer yolsuzluklar olduğu iddiası, Siirt’in önde gelenleri tarafından biliniyor.
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SÖZCÜ'ye konuşan yerel kaynaklar, daha önce hastanedeki yatak sayısı ve sistemde gözüken yatan hasta sayısının uyuşmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiği ve ceza yazıldığını iddia ediyor.
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