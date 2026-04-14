Hasan Can Kaya Açıkladı: Herkes Nişan Sandı Ama Gerçek Bambaşka Çıktı!

Özellikle Konuşanlar ile geniş bir kitleye ulaşan Kaya, sahnedeki doğallığı ve filtresiz mizahıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Yalnızca başarısıyla değil, özel hayatıyla da dikkat çeken Kaya, özelini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan “nişan” iddiası ise herkesi şaşırtmıştı. Tasarımcı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda adım attığı konuşulan Kaya’nın, ilk iddia edilen tarihte değil ama 5 Nisan’da sade bir tören gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Duygu Karabaş’la aşkını bugüne kadar göz önünde yaşamamasının nedeni de kısa süre önce netleşmiş, Hasan Can Kaya kameralar karşısında sevgilisini sosyal medyadan uzak tutmak istediğini söylemişti. Öte yandan törende taktığı iddia edilen “milyonluk saat” detayı da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.