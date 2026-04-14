Hasan Can Kaya Açıkladı: Herkes Nişan Sandı Ama Gerçek Bambaşka Çıktı!

Hasan Can Kaya Açıkladı: Herkes Nişan Sandı Ama Gerçek Bambaşka Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.04.2026 - 00:30

Hasan Can Kaya hakkında çıkan “nişan” ve milyonluk saat iddialarına açıklık getirdi. Ünlü komedyenin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Hasan Can Kaya, son yılların en çok konuşulan komedyenlerinden biri olarak kariyerinde adeta zirveyi yaşıyor.

Hasan Can Kaya, son yılların en çok konuşulan komedyenlerinden biri olarak kariyerinde adeta zirveyi yaşıyor.

Özellikle Konuşanlar ile geniş bir kitleye ulaşan Kaya, sahnedeki doğallığı ve filtresiz mizahıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Yalnızca başarısıyla değil, özel hayatıyla da dikkat çeken Kaya, özelini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan “nişan” iddiası ise herkesi şaşırtmıştı. Tasarımcı Duygu Karabaş ile evlilik yolunda adım attığı konuşulan Kaya’nın, ilk iddia edilen tarihte değil ama 5 Nisan’da sade bir tören gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. 

Duygu Karabaş’la aşkını bugüne kadar göz önünde yaşamamasının nedeni de kısa süre önce netleşmiş, Hasan Can Kaya kameralar karşısında sevgilisini sosyal medyadan uzak tutmak istediğini söylemişti. Öte yandan törende taktığı iddia edilen “milyonluk saat” detayı da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından görüntülenen Hasan Can Kaya’dan ise herkesi ters köşe yapan bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından görüntülenen Hasan Can Kaya’dan ise herkesi ters köşe yapan bir açıklama geldi.

Herkes onun nişanlandığını düşünürken, ünlü komedyen sosyal medyaya “nişan” olarak yansıyan organizasyonun aslında yalnızca bir kız isteme olduğunu söyledi. Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Biz nişan yapmadık. Biz Malatyalı bir aileyiz, kalabalığız. 50 kişi istemeye gideceğimiz için bir yer tutalım dendi. Medya da ‘Bir yer tutuluyorsa bu nişandır’ diye yazdı” ifadelerini kullandı. Hakkında çıkan “4 milyonluk saat” iddialarına da değinen Hasan Can Kaya, “O saat nişan hediyesi değil, ben saat takmadım” diyerek söylentileri yalanladı.

Açıklamalarının devamında ise “Hayatınız yalan demeyeyim de yani… Beni 6 senedir tanıyorsunuz. Ben böyle abartılı şeyleri seven biri değilim. Lükse düşkün değilim, parayı da çok önemsemem. Kız arkadaşım da öyle” diyerek gündemdeki iddialara son noktayı koydu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
