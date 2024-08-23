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Hasan Arda Kaşıkçı Kimdir? Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı'nın Eğitimi ve YouTube Kanalı Hakkında Merak Edilenler

Hasan Arda Kaşıkçı Kimdir? Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı'nın Eğitimi ve YouTube Kanalı Hakkında Merak Edilenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 14:34 Son Güncelleme: 23.08.2024 - 14:42

H-Talks adlı YouTube kanalıyla tanınan Hasan Arda Kaşıkçı, son dönemlerde paylaştığı videolarda yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Spor yorumlarıyla tanıdığımız ünlü yayıncı, 'Bu ülkenin tek sorunu garibanlık' sözleriyle gündemdeki isimler arasında yerini aldı. Peki, Hasan Arda Kaşıkçı kimdir? 

İşte, detaylar...

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Hasan Arda Kaşıkçı Kimdir?

Hasan Arda Kaşıkçı Kimdir?

Hasan Arda Kaşıkçı, 2007 yılında İzmir 60. Yıl Anadolu lisesine başladı. Lise öğrenimini 2011 yılında tamamlayan Kaşıkçı, 2021 yılında Avusturya'daki Technische Universität Wien'de Endüstri mühendisliğinden mezun oldu.

İçerik Üreticisi Hasan Arda Kaşıkçı'nın Yayıncılık Kariyeri

İçerik Üreticisi Hasan Arda Kaşıkçı'nın Yayıncılık Kariyeri

Ankara'da yaşayın Hasan Arda Kaşıkçı, 2022 yılının Ocak ayında açtığı H-Talks adlı YouTube kanalında yaptığı yayınlar ile tanınıyor. Ünlü yayıncı, spor gündemine ilişkin yaptığı yorumlarla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Hasan Arda Kaşıkçı'nın YouTube Kanalı ve Sosyal Medya Hesapları

Hasan Arda Kaşıkçı'nın YouTube Kanalı ve Sosyal Medya Hesapları

Hasan Arda Kaşıkçı'nın H-Talks adlı YouTube kanalında 248 bin abonesi bulunuyor. YouTube'da @HTalksYoutube kullanıcı adıyla yer alan Kaşıkçı, Instagram'da ise kendi ismiyle yer alıyor.

İşte, Hasan Arda Kaşıkçı'nın Dikkat Çeken Yorumu 👇

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