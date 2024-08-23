Hasan Arda Kaşıkçı Kimdir? Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı'nın Eğitimi ve YouTube Kanalı Hakkında Merak Edilenler

Ankara'da yaşayın Hasan Arda Kaşıkçı, 2022 yılının Ocak ayında açtığı H-Talks adlı YouTube kanalında yaptığı yayınlar ile tanınıyor. Ünlü yayıncı, spor gündemine ilişkin yaptığı yorumlarla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.