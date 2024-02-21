"Harry ile Sally Tanışınca" Filminin Yönetmeni Orijinal Finalin Nasıl Olduğunu İtiraf Etti!
"Harry ile Sally Tanışınca" Filminin Yönetmeni Orijinal Finalin Nasıl Olduğunu İtiraf Etti!
Rob Reiner, 1989 yapımı ünlü romantik komedi filmi 'When Harry Met Sally'nin (Harry ile Sally Tanışınca) orijinal planların aksine farklı bir sonla bitirildiğini belirtti. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rob Reiner, yönetmenliğini üstlendiği 1989 tarihli efsanevi romantik komedi "When Harry Met Sally"nin (Harry ile Sally Tanışınca) aslen planlanandan farklı bir finalle sonuçlandığını açıkladı.
Billy Crystal ve Meg Ryan'ın canlandırdığı Harry Burns ve Sally Albright karakterlerinin evrilen ilişkisi, türün en sevilen örneklerinden biri olma özelliğini koruyor.
Film, erkek ve kadın bakış açılarından cinsellik hakkında açık diyaloglar sunarak döneminin ötesine geçti ve zamansız bir eser olmayı başardı.
CNN ile yapılan bir röportajda Reiner When Harry Met Sally’nin ilk taslağının, karakterlerin bir araya gelmediği daha melankolik bir sona sahip olduğunu belirtti.
Reiner'ın kendi hayatından esinlenen bu orijinal son, onun on yıl süren evliliğinin ardından on yıl boyunca bekar kalmasının ve biriyle birlikte olma konusundaki çıkmazlarının bir yansımasıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Film üzerinde çalışırken eşi Michele ile tanışan Reiner, bu buluşmanın etkisiyle filmin finalini değiştirdiğini ve böylece ikonik romantik finalin doğuşuna yol açtığını ifade etti.
Film özellikle Harry'nin yılbaşı gecesi Sally'ye duyduğu aşkı, onun hakkında sevdiği her detayı anlattığı duygusal bir monolog ile doruğa ulaşır.
Harry'nin, "Hayatının geri kalanını biriyle geçirmek istediğini anladığında, hayatının geri kalanının bir an önce başlamasını istiyorsun. " sözleri adeta eşi Michele’e adanmış gibidir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda