'Gibi' Dizisinin Vücutçu Yalvaç'ı AK Parti'nin İBB Seçimi İçin Çektiği Reklam Filminde Oynadı
'Gibi' Dizisinin Vücutçu Yalvaç'ı AK Parti'nin İBB Seçimi İçin Çektiği Reklam Filminde Oynadı
Kaynak: https://twitter.com/haskologlu/status...
'Gibi' dizisinde 'Vücutçu Yalvaç' olarak izlediğimiz Arda Berç Dalıcı, AK Parti'nin İBB için çektiği reklam filminde yer aldı. Kısa sürede viral olan reklam filmi ve yorumlar içeriğimizde...👇
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Exxen'de yayınlanan 'Gibi' dizisi, her bölümüyle kahkahalara boğan gözbebeği dizilerimizden bir tanesi.
Geçtiğimiz gün yayınlanan 5. sezon fragmanı da bizleri fazlasıyla heyecanlandırmıştı.
Dizide en çok beğenilen bölümlerden bir tanesi de Arda Berç Dalıcı'nın 'Vücutçu Yalvaç' olarak izlediğimiz bölümdü.
'Vücutçu Yalvaç' olarak 'Gibi'de gördüğümüz Arda Berç Dalıcı, AK Parti İBB reklam filminde yer aldı.
Viral olan reklam filmini sizin için şöyle bırakalım.👇
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Ardından da yorumlar gecikmedi.👇
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