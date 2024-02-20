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'Gibi' Dizisinin Vücutçu Yalvaç'ı AK Parti'nin İBB Seçimi İçin Çektiği Reklam Filminde Oynadı

'Gibi' Dizisinin Vücutçu Yalvaç'ı AK Parti'nin İBB Seçimi İçin Çektiği Reklam Filminde Oynadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Gibi
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
20.02.2024 - 23:23

'Gibi' dizisinde 'Vücutçu Yalvaç' olarak izlediğimiz Arda Berç Dalıcı, AK Parti'nin İBB için çektiği reklam filminde yer aldı. Kısa sürede viral olan reklam filmi ve yorumlar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://twitter.com/haskologlu/status...
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Exxen'de yayınlanan 'Gibi' dizisi, her bölümüyle kahkahalara boğan gözbebeği dizilerimizden bir tanesi.

Exxen'de yayınlanan 'Gibi' dizisi, her bölümüyle kahkahalara boğan gözbebeği dizilerimizden bir tanesi.

Geçtiğimiz gün yayınlanan 5. sezon fragmanı da bizleri fazlasıyla heyecanlandırmıştı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan 5. sezon fragmanı da bizleri fazlasıyla heyecanlandırmıştı.

Sizlerle de paylaşmıştık.👇

Dizide en çok beğenilen bölümlerden bir tanesi de Arda Berç Dalıcı'nın 'Vücutçu Yalvaç' olarak izlediğimiz bölümdü.

Dizide en çok beğenilen bölümlerden bir tanesi de Arda Berç Dalıcı'nın 'Vücutçu Yalvaç' olarak izlediğimiz bölümdü.

14 yumurtalı kahvaltı sahnesi de dün gibi aklımızda ama gelelim esas konumuza...

'Vücutçu Yalvaç' olarak 'Gibi'de gördüğümüz Arda Berç Dalıcı, AK Parti İBB reklam filminde yer aldı.

'Vücutçu Yalvaç' olarak 'Gibi'de gördüğümüz Arda Berç Dalıcı, AK Parti İBB reklam filminde yer aldı.

Viral olan reklam filmini sizin için şöyle bırakalım.👇

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Ardından da yorumlar gecikmedi.👇

Ardından da yorumlar gecikmedi.👇
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Siz reklam filmiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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