Hangi Yabancı Şarkının Türkçe Cover’ını Yapmalısın?
Son zamanlarda sosyal medyada bir yabancı şarkının Türkçe versiyonunu söyleyip viral olmayan kaldı mı? Peki sen, tarzına ve ruh haline uygun hangi yabancı şarkıyı Türkçeye çevirmelisin? Hadi cevabı birlikte görelim. 👇
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1. Seni sahneye çıkaracak motivasyon ne olurdu?
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2. Mikrofonu eline aldın, ilk ne yaparsın?
3. Peki hangi ünlünün sahne tarzı sana hitap ediyor?
4. Şimdi de favori müzik türünü öğrenelim. 👇
5. Bir cover yapacaksan, neye dikkat edersin?
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6. Şarkı sonunda seyirciden nasıl bir tepki beklersin?
7. Aşağıdaki şarkılardan birini Türkçe dinleyecek olsan, hangisi ilgini çeker?
8. Sahne sonrası ne yaparsın?
Adele - Someone Like You
Dua Lipa - Levitating
The Weeknd - Blinding Lights
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