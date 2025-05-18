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Hangi Yabancı Şarkının Türkçe Cover’ını Yapmalısın?

etiket Hangi Yabancı Şarkının Türkçe Cover’ını Yapmalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 23:42

Son zamanlarda sosyal medyada bir yabancı şarkının Türkçe versiyonunu söyleyip viral olmayan kaldı mı? Peki sen, tarzına ve ruh haline uygun hangi yabancı şarkıyı Türkçeye çevirmelisin? Hadi cevabı birlikte görelim. 👇

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1. Seni sahneye çıkaracak motivasyon ne olurdu?

2. Mikrofonu eline aldın, ilk ne yaparsın?

3. Peki hangi ünlünün sahne tarzı sana hitap ediyor?

4. Şimdi de favori müzik türünü öğrenelim. 👇

5. Bir cover yapacaksan, neye dikkat edersin?

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6. Şarkı sonunda seyirciden nasıl bir tepki beklersin?

7. Aşağıdaki şarkılardan birini Türkçe dinleyecek olsan, hangisi ilgini çeker?

8. Sahne sonrası ne yaparsın?

Adele - Someone Like You

Dua Lipa - Levitating

The Weeknd - Blinding Lights

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
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