Hangi Ülkenin Daha Fazla Ev Sahibi Oranına Sahip Olduğunu Bulabilecek misin?

Avrupa'da ev sahipliği oranları oldukça farklılık göstermektedir. Genel olarak Avrupa Birliği'nde ortalama ev sahipliği oranı %70 civarındadır, ancak bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksektir. Bakalım sen en yüksek olanı bulabilecek misin?