Hangi Ülkenin Daha Fazla Ev Sahibi Oranına Sahip Olduğunu Bulabilecek misin?
Hangi Ülkenin Daha Fazla Ev Sahibi Oranına Sahip Olduğunu Bulabilecek misin?
Avrupa'da ev sahipliği oranları oldukça farklılık göstermektedir. Genel olarak Avrupa Birliği'nde ortalama ev sahipliği oranı %70 civarındadır, ancak bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksektir. Bakalım sen en yüksek olanı bulabilecek misin?
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1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi daha fazla ev sahibi oranına sahiptir?
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