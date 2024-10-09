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Hangi Ülkenin Daha Fazla Ev Sahibi Oranına Sahip Olduğunu Bulabilecek misin?

etiket Hangi Ülkenin Daha Fazla Ev Sahibi Oranına Sahip Olduğunu Bulabilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 17:01

Avrupa'da ev sahipliği oranları oldukça farklılık göstermektedir. Genel olarak Avrupa Birliği'nde ortalama ev sahipliği oranı %70 civarındadır, ancak bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksektir. Bakalım sen en yüksek olanı bulabilecek misin?

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1. Aşağıdaki ülkelerden hangisi daha fazla ev sahibi oranına sahiptir?

Bilemedin tekrar dene!

Listemizin sonlarında %76 ev sahipliği oranına sahip. İspanya'da aileden miras kalan konutlar, ev sahipliğini yaygınlaştırır.

Tekrar mı denesek?

Slovenya %76.1 oranıyla Güneydoğu Avrupa'nın yüksek ev sahipliği oranına sahip ülkelerinden.

İyi gidiyorsun, vazgeçme!

Portekiz %78.3 oranıyla kırsal kesimlerde ev sahipliğinin yaygın olduğu, ancak şehirlerde kira oranının daha yüksek olduğu bir ülkedir. Dolayısıyla listemizde 13. sırada.

Kürek çekmeyi bırakmaya! Tekrar dene!

Çekya %78.3 ev sahipliği oranına sahiptir ve 2000'lerden itibaren hızlı bir şekilde artan mülkiyet oranlarıyla bilinir. Listemizde 12. sırada yer almakta.

Kılıcını bileyle ve tekrar dene! Savaşçı...

%80.3 oranıyla Batı Avrupa'da yüksek ev sahipliği oranına sahip. Norveç'te hükümet, konut sahibi olmayı teşvik eder. Ancak yanlış cevap...

Sel geldiğinde idmanlı olacaksın! Yanlışlar seni yıldırmasın!

Malta %81.9 oranı ile Akdeniz iklimi ve kırsal yapı içerisinde mülk sahipliğini yaygınlaştırmıştır​. Ancak listede 10. sırada.

Sanırım artık bilerek yanlış yapıyorsun! Hadi artık.

Estonya %82 ev sahipliği oranı sahip. 1990'larda başlayan reformlar, mülkiyetin yaygınlaşmasını sağladı​.

Tekrar dene.

Letonya %83.1 oranına sahip. Ülkede konut piyasası, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra gelişti​.

Bilemedin arkadaşım. Bilemedin...

Bulgaristan %85 ev sahipliği oranıyla başlara yakın duruyor. Aileden miras kalan mülkler yaygındır ve kırsal kesimde mülk sahipliği yüksektir. Ancak aradığımız cevap bu değil.

Bir daha mı denesek?

Slovakya %92.9 oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Ülkenin büyük bir kısmı kırsal bölgelerde yaşadığından, mülk sahipliği oldukça yaygın.

Denemeye devam et!

Litvanya'da %89 oranıyla ev sahipliği yüksek. Özellikle genç nüfus arasında ev sahipliği teşvik edilmektedir. Ancak bu da yanlış cevap.

Sen bu işi çok ama çok iyi biliyorsun!

Romanya %95.3 ile Avrupa'nın en yüksek ev sahipliği oranına sahip. Romanya’da çoğu hane, evini miras yoluyla edinmekte.

Doğruyu bulman için biraz daha bekleyebilirim.

Hırvatistan %90.5 ev sahipliği oranına sahiptir. 1990'lardaki savaş sonrasındaki dönemde ev sahipliği önemli ölçüde arttı​

Uzaklaşalım bu şıktan...

Macaristan %91.7 ev sahipliği oranına sahiptir. 1990'lardaki özelleştirme süreçleri, birçok kişiye ev sahibi olma fırsatı sunmuş. Ancak yanlış cevap...

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