Hangi Kayak Merkezine Gitmelisin?

Uludağ, kar tatili yapmak isteyenlerin vazgeçilmez destinasyonlarından biri. Bu eşsiz bölgede unutulmaz bir kayak tatili geçirebilirsin. Buna ek olarak, Bursa merkezdeki termal otellerden birinde konaklayarak, hem kayak keyfini hem de sıcak termal sulardan gelen rahatlığı aynı anda yaşayabilirsin.