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Hangi Kayak Merkezine Gitmelisin?

etiket Hangi Kayak Merkezine Gitmelisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 12:01

Tam kar tatili yapılacak aylardayız. Peki, hangi kayak merkezinde tatil yapmalısın? 

Bu testin sonunda söylüyoruz👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Kalmak için kendine bir yer seç!

2. Kar yağdığında yapmayı ev sevdiğin aktivite ne?

3. Karla seyrederken içini ısıtacak bir içecek seç!

4. Kayakta ne kadar başarılısın? Onu öğrenelim!

5. Daha çok nasıl kaymayı seviyorsun?

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6. Favori kış meyven ne?

7. Peki, en sevdiğin mevsim kış mı?

8. Son olarak, bir kış manzarası seç!

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Palandöken Kayak Merkezi - Erzurum

Palandöken Kayak Merkezi - Erzurum

Senin gibi kayak tutkunu için ideal bir tatil rotası. Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, sana unutulmaz bir kayak deneyimi sunacak. Karlarla kaplı bu muazzam doğa, kayak yapmanın keyfini doruklara çıkaracak.

Uludağ Kayak Merkezi - Bursa

Uludağ Kayak Merkezi - Bursa

Uludağ, kar tatili yapmak isteyenlerin vazgeçilmez destinasyonlarından biri. Bu eşsiz bölgede unutulmaz bir kayak tatili geçirebilirsin. Buna ek olarak, Bursa merkezdeki termal otellerden birinde konaklayarak, hem kayak keyfini hem de sıcak termal sulardan gelen rahatlığı aynı anda yaşayabilirsin.

Zermatt - İsviçre

Zermatt - İsviçre

Bir adım dünyaya açılarak Zermatt'ı keşfedin. Dünyanın en etkileyici kayak merkezlerinden biri olan Zermatt, karlarla kaplı muhteşem doğasıyla seni büyüleyecek. Ayrıca, farklı bir ülkenin eşsiz atmosferini keşfetme fırsatı sunacak.

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