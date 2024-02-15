Hangi Kayak Merkezine Gitmelisin?
Hangi Kayak Merkezine Gitmelisin?
Tam kar tatili yapılacak aylardayız. Peki, hangi kayak merkezinde tatil yapmalısın?
Bu testin sonunda söylüyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Kalmak için kendine bir yer seç!
2. Kar yağdığında yapmayı ev sevdiğin aktivite ne?
3. Karla seyrederken içini ısıtacak bir içecek seç!
4. Kayakta ne kadar başarılısın? Onu öğrenelim!
5. Daha çok nasıl kaymayı seviyorsun?
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6. Favori kış meyven ne?
7. Peki, en sevdiğin mevsim kış mı?
8. Son olarak, bir kış manzarası seç!
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