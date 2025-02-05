Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Sürücülerin, yayaların hayatlarını kolaylaştırmak için trafik levhaları günümüz dünyasının olmazsa olmazıdır. Yollardaki kuralları belirleyen bu levhalar olmazsa felaket sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak bazı levhalar var ki sürücü için desen değil, yaya için desen değil. İşte Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
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1. Emojili levha?
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2. 'Korna yasaktır' tabelasına alıştık da 'Kornanı çal' anonsunu yeni gördük.
3. Gürültü bilgilendirmesi için teşekkürler.
4. Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk!?
5. Dikkat!
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6. Her an bir kovboy tarafından kamçılanabilirsiniz!
7. Sakin ol bayım burası Cape Town!
8. Kara mizah.
9. Bazen 'primat' yazarsın ama hayat karşına geyik çıkartır.
10. Geceden kalanlara yol verelim.
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11. Şimdi bir levha adı mı umut?
12. Ne anlatmak istiyor?
13. Dikkat! Zombi çıkabilir.
14. 'Tank çıkabilir' uyarısı biraz ürkütücü değil mi?
15. Sivrisinek mi o??
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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