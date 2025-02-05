onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2025 - 14:11

Sürücülerin, yayaların hayatlarını kolaylaştırmak için trafik levhaları günümüz dünyasının olmazsa olmazıdır. Yollardaki kuralları belirleyen bu levhalar olmazsa felaket sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak bazı levhalar var ki sürücü için desen değil, yaya için desen değil. İşte Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Emojili levha?

1. Emojili levha?

2. 'Korna yasaktır' tabelasına alıştık da 'Kornanı çal' anonsunu yeni gördük.

2. 'Korna yasaktır' tabelasına alıştık da 'Kornanı çal' anonsunu yeni gördük.

3. Gürültü bilgilendirmesi için teşekkürler.

3. Gürültü bilgilendirmesi için teşekkürler.

4. Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk!?

4. Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk!?

5. Dikkat!

5. Dikkat!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Her an bir kovboy tarafından kamçılanabilirsiniz!

6. Her an bir kovboy tarafından kamçılanabilirsiniz!

7. Sakin ol bayım burası Cape Town!

7. Sakin ol bayım burası Cape Town!

8. Kara mizah.

8. Kara mizah.

9. Bazen 'primat' yazarsın ama hayat karşına geyik çıkartır.

9. Bazen 'primat' yazarsın ama hayat karşına geyik çıkartır.

10. Geceden kalanlara yol verelim.

10. Geceden kalanlara yol verelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Şimdi bir levha adı mı umut?

11. Şimdi bir levha adı mı umut?

12. Ne anlatmak istiyor?

12. Ne anlatmak istiyor?

13. Dikkat! Zombi çıkabilir.

13. Dikkat! Zombi çıkabilir.

14. 'Tank çıkabilir' uyarısı biraz ürkütücü değil mi?

14. 'Tank çıkabilir' uyarısı biraz ürkütücü değil mi?

15. Sivrisinek mi o??

15. Sivrisinek mi o??

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın