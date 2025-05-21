Hangi Gastronomi Trendini Denemelisin?
Avokadolu her şeyin sonu mu geldi? Yoksa halen fermente ile aran bozuk mu? Gastronomi dünyası son yıllarda biraz şov, biraz sağlık ve biraz da TikTok sosuyla kaynıyor. Bu testte sana havalı tarifler ezberletmeyeceğiz ama hangi trend sana daha çok yakışır, onu bulacağız!
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1. Dışarıdan yemek söyledin ama siparişin tam bir hayal kırıklığı çıktı. Ne yaparsın?
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2. Mutfak alışverişi için markete gittin ve "Bitkisel bazlı sucuk" satıldığını gördün. Alıp dener misin?
3. Arkadaşlarınla altınsız bir altın günü yapmaya karar verdiniz ve sıra sana geldi. Hangi tabak senin tabağına çok benzerdi?
4. Dürüst ol: Yemek konusunda çok seçici misin?
5. Şimdi bize bir kahvaltı sofrası seç!
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6. Şefliğe terfi ettiğinde deneyeceğin ilk tarif, bunlardan hangisi olurdu?
7. En son “Buna bu kadar para mı verilir?” dediğin yiyecek neydi?
8. Son olarak şunu soralım: Mutfakta zaman geçirmek senin için ne demek?
"Açık Hava" gastronomi trendini deneyebilirsin!
"Sıfır Atık" trendi sana göre!
"Mevsimsel Bitkiler" trendini denemeye var mısın?
"Bowls" trendini denemiş olabilirsin ama devam etmeni öneriyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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