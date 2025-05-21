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Hangi Gastronomi Trendini Denemelisin?

etiket Hangi Gastronomi Trendini Denemelisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 19:01

Avokadolu her şeyin sonu mu geldi? Yoksa halen fermente ile aran bozuk mu? Gastronomi dünyası son yıllarda biraz şov, biraz sağlık ve biraz da TikTok sosuyla kaynıyor. Bu testte sana havalı tarifler ezberletmeyeceğiz ama hangi trend sana daha çok yakışır, onu bulacağız!

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1. Dışarıdan yemek söyledin ama siparişin tam bir hayal kırıklığı çıktı. Ne yaparsın?

2. Mutfak alışverişi için markete gittin ve "Bitkisel bazlı sucuk" satıldığını gördün. Alıp dener misin?

2. Mutfak alışverişi için markete gittin ve "Bitkisel bazlı sucuk" satıldığını gördün. Alıp dener misin?

3. Arkadaşlarınla altınsız bir altın günü yapmaya karar verdiniz ve sıra sana geldi. Hangi tabak senin tabağına çok benzerdi?

4. Dürüst ol: Yemek konusunda çok seçici misin?

5. Şimdi bize bir kahvaltı sofrası seç!

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6. Şefliğe terfi ettiğinde deneyeceğin ilk tarif, bunlardan hangisi olurdu?

7. En son “Buna bu kadar para mı verilir?” dediğin yiyecek neydi?

8. Son olarak şunu soralım: Mutfakta zaman geçirmek senin için ne demek?

8. Son olarak şunu soralım: Mutfakta zaman geçirmek senin için ne demek?

"Açık Hava" gastronomi trendini deneyebilirsin!

"Açık Hava" gastronomi trendini deneyebilirsin!

Senin için yemek sadece karın doyurmak değil, ortam da önemli. Mis gibi hava, geniş mesafeli masalar, hafif esen rüzgâr… Dışarıda yemek yemek sana her zaman daha iyi hissettiriyor. Bu yüzden açık hava gastronomi trendi tam senlik! Hem hijyenin farkındasın hem de konforlu bir ortamın kıymetini biliyorsun. İster bahar olsun ister sonbahar, sen yemek masasını dışarı taşımaktan çekinmezsin. Bir masa, iki sandalye, güzel bir tabak… Gerisi zaten geliyor!

"Sıfır Atık" trendi sana göre!

"Sıfır Atık" trendi sana göre!

Senin için sürdürülebilirlik sadece bir kelime değil, mutfağının kalbi. Artan malzemeyi değerlendirir, porsiyonları abartmazsın. “Çöpe atılacaksa hiç yapmayayım daha iyi” mottosu sende çalışıyor. Hem doğayı hem de kendi kaynaklarını gözetiyorsun. Bu yüzden sıfır atık mutfak senin için sadece doğru değil, aynı zamanda çok mantıklı bir yol. Azla çok yapmak, bu işin asıl sırrı. Üstelik hem doğa hem cüzdan sana teşekkür eder.

"Mevsimsel Bitkiler" trendini denemeye var mısın?

"Mevsimsel Bitkiler" trendini denemeye var mısın?

Sen menü planlarken önce mevsime bakarsın. Kışın domates olmaz, yazın balkabağı. Çünkü sen doğanın ritmini dinlemeyi seviyorsun. Mevsimsel ve bölgesel yemeklerle hem çevreye daha az zarar veriyor hem de daha lezzetli sofralar kuruyorsun. Üstelik pazardaki taze ürünler ve yerel malzemeler senin için bir ilham kaynağı. Sadece karnını değil, vicdanını da doyuran bir mutfak anlayışın var.  Doğayla uyumlu olmak da bir beceri sonuçta!

"Bowls" trendini denemiş olabilirsin ama devam etmeni öneriyoruz!

"Bowls" trendini denemiş olabilirsin ama devam etmeni öneriyoruz!

Sen klasik tabak düzeninden sıkılmışsın belli. Senin sofranda kase var, içinde çeşit çeşit malzeme, renk renk katmanlar! Tek kasede hem doyurucu hem de sağlıklı bir öğün fikri sana çok uyuyor. Üstelik sabah ayrı, akşam ayrı kaselerle oynayabiliyorsun. Vegan olur, proteinli olur, tamamen sana kalmış. Bu esneklik, bu pratiklik tam senin kafanda. Biraz şık, biraz cool ama hep işlevsel. Kaseci tayfaya hoş geldin!

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Ma Belle
Ma Belle
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