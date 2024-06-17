Hangi Çirkef Dizi Karakteri Senin Gölge Yanını Temsil Ediyor?
Hangi Çirkef Dizi Karakteri Senin Gölge Yanını Temsil Ediyor?
Dizilerdeki kötü karakterleri hiç sevmiyoruz ama patavatsızca da olsa gerçekleri söylüyor ve herkese dersini verebiliyor olmalarına da hayranlık duyuyoruz. Bu karakterler bizim gölge yanımız olabilir. Bakalım, senin karanlık yönünde hangi çirkef karakterin izleri var?
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