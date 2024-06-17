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Hangi Çirkef Dizi Karakteri Senin Gölge Yanını Temsil Ediyor?

Hangi Çirkef Dizi Karakteri Senin Gölge Yanını Temsil Ediyor?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 17:01

Dizilerdeki kötü karakterleri hiç sevmiyoruz ama patavatsızca da olsa gerçekleri söylüyor ve herkese dersini verebiliyor olmalarına da hayranlık duyuyoruz. Bu karakterler bizim gölge yanımız olabilir. Bakalım, senin karanlık yönünde hangi çirkef karakterin izleri var?

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Burcunu seçer misin?

Kızılcık Şerbeti - Görkem

Kızılcık Şerbeti - Görkem

Görkem'in çirkefliğine diyecek yok! Kontrolsüz ego desen onda, öfke desen onda! Yıkıp yakmadığı yer kalmadı hala en büyük benim, demesi de ayrı bir şey. Yani, hepimiz onun kadar dobra ve hadsiz olmak isterdik!

Kızıl Goncalar - Beste

Kızıl Goncalar - Beste

Beste, tüm ilgi kendisinde olsun isterken başına iş açıyor. Hatta etrafı da karıştırıyor ama yine de kozlarını güzel oynuyor. Zeki kadın!

Kızılcık Şerbeti - Nilay

Kızılcık Şerbeti - Nilay

Nilay, mikser gibi ortalığı karıştırıp izliyor. Sanki o hiçbir şey yapmamış gibi bi de üzülüveriyor.

Kızılcık Şerbeti - Fatih

Kızılcık Şerbeti - Fatih

Fatih manipülasyon, deyince de sen! Kendinde hiç hata görmeyip nasıl da tıslıyorsun etrafa! Adam aşmış, kendi kendini bile manipüle ediyor. Yaptığımın şu kadar farkında olmasam yeter!

Bahar - Timur

Bahar - Timur

Timur'un kendini beğenmişliği ve göklere kadar çıkarışına hayranım! Kendimizi şu kadar sevsek yeter!

Kızıl Goncalar - Feyza

Kızıl Goncalar - Feyza

Feyza inadından başına iş açacak bir karakter ama tuttuğunu da koparıyor. Başarı için her yol mübahtır, deyip sonunda istediğini alıyor. Helal olsun valla, bir biz yapamıyoruz!

Bahar - Rengin

Bahar - Rengin

Rengin'in hayalperest ruh hali ve prensesliği şok ediyor. Bu kadar da olmaz dedikçe o kadarını yapıp sonra da etrafındakileri suçluyor. Kendi hatasını hiç mi görmez bir insan!? Yine de kafası rahat!

Yargı - Ceylin

Yargı - Ceylin

Ceylin'in tersinin pis olduğunu hepimiz ezber ettik artık! Duyguları ile hareket eden ve asla unutmayan Ceylin, taşı her defasında gediğine koyuyor. Senden ilham alsak yeter!

Şahane Hayatım - Didem

Şahane Hayatım - Didem

Didem'in içinden son dakika bir şeytan çıkmıştı. Hırsını kendi çıkarları için birisi ancak bu kadar kullanabilir. Helal olsun Dido valla, bir biz yapamayoruz şöyle!

Kızıl Goncalar - Sadi

Kızıl Goncalar - Sadi

Sadi özünde nahif ama dışarıya sert görünmek zorunda olan bir karakter. Belki de bu yaşadığı hayat onu buna itti. Kendisinin soğuk ve gıcık görüntüsünün altında bir iyilik olduğunu biliyoruz.

Kızılcık Şerbeti - Rüzgar

Kızılcık Şerbeti - Rüzgar

Rüzgar karakteri patavatsızlığın kitabını yazmış. Ama işin güzel yanı rezil olmuş olmamış, yargılanmış yargılanmamış hiiç umrunda değil. Senin gibi gamsız olup herkese her şeyi söyleyebilsek yeterdi!

Kızılcık Şerbeti - Pembe

Kızılcık Şerbeti - Pembe

Pembe tam bir manipülatör! 'Sizin yüzünüzden öleceğim! Bugün çok hastayım! Vallahi geliyorlar, hiç iyi değllim' diye diye tüm olayları kendi lehine çeviriyor. Keşke senin kadar manipülasyon yeteneğimiz olsa Pinko!

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