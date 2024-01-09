Hangi Çift Evli Tahmin Et: Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan Yarışıyor! 😂
Hangi Çift Evli Tahmin Et: Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan Yarışıyor! 😂
Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan ile çektiğimiz yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli videomuza var mısınız? Biz sorduk, onlar cevapladı, evli çiftleri bulmaya çalıştı!
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Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan'ı sosyal medyadan tanımayan yoktur!
Daha önce de Sırt Sırta'ya konuk olmuş, birbirleri hakkında birçok itirafta bulunmuşlardı!
Hangi Çift Evli Tahmin Et 😂 Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan Yarışıyor 😂 #shortvideo #shorts
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