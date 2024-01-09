Görüş Bildir
Haberler
Video
Hangi Çift Evli Tahmin Et: Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan Yarışıyor! 😂

Hangi Çift Evli Tahmin Et: Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan Yarışıyor! 😂

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.01.2024 - 16:26

Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan ile çektiğimiz yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli videomuza var mısınız? Biz sorduk, onlar cevapladı, evli çiftleri bulmaya çalıştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan'ı sosyal medyadan tanımayan yoktur!

Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan'ı sosyal medyadan tanımayan yoktur!

Her bir videolarında bizleri eğlenceye boğan çiftimiz, bu hafta kendileri eğlenmeye geldi. Hangi çiftin evli olduğunu bulmaya çalışırken epey bir zorlandılar doğrusu. 😂

Daha önce de Sırt Sırta'ya konuk olmuş, birbirleri hakkında birçok itirafta bulunmuşlardı!

Daha önce de Sırt Sırta'ya konuk olmuş, birbirleri hakkında birçok itirafta bulunmuşlardı!

O zaman ne duruyorsunuz?

Buyurun videomuza;

Hangi Çift Evli Tahmin Et 😂 Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan Yarışıyor 😂 #shortvideo #shorts

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın