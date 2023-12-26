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Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş Sırt Sırta: Sevgilin İçin Siyasi Görüşünü Değiştirir misin?

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş Sırt Sırta: Sevgilin İçin Siyasi Görüşünü Değiştirir misin?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 00:19

Bozuk Mikrofon’un efsane ikilisi Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş Sırt Sırta’ya konuk oldu! Ortaya da oldukça eğlenceli bir video çıktı.

Haydi gelin detaylara bakalım.

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İlk sorumuzla başlayalım: Çift terapisti olsanız, ilişkinizi sağlıklı bulur musunuz?

İlk sorumuzla başlayalım: Çift terapisti olsanız, ilişkinizi sağlıklı bulur musunuz?

Efendim ilk sorudan aynı cevapları aldık bile! Fakat bu soruya iki tane hayır cevabının gelmesi takdir edersiniz ki pek de hoş olmadı. 

'Yazıklar olsun! Sen çift terapisti nerede gördün de sağlıklı diye şey ediyorsun?!?'

Sıra birazcık zor bir sorumuzda! Eşine Netflix'ten bir gay karakter rolü için teklif gelse...

Sıra birazcık zor bir sorumuzda! Eşine Netflix'ten bir gay karakter rolü için teklif gelse...

'Onun başarılı olacağını düşünür müsün?'

Bu soruda Özgür Bey ve Deniz Hanım'dan aynı cevabı aldık!

'Ben burada eşimin oyunculuğuna güvendim, ama o bana hakaret etti...İlla beni sinirlendiriyorsun.' Peki sizce bu sorumuza verilen cevap ne olabilir?

Sevgilinin ailesi seninle tam zıt siyasi görüşte olsa, sırf onun ailesi mutlu olsun diye olmadığın biri gibi davranır mısın?

Sevgilinin ailesi seninle tam zıt siyasi görüşte olsa, sırf onun ailesi mutlu olsun diye olmadığın biri gibi davranır mısın?

Deniz Hanım'ın çok net bir şekilde hayır demesi üzerine kendisinden bir kez olsun bu role girmesi istendi! 

Özgür Bey ise başladı dayısı gibi davranmaya: 'Ya bizim köyde de yollar çok iyi değil mi?' 😂

Düğününüzde karşı taraftan gıcık olduğun bir misafir oldu mu?

Düğününüzde karşı taraftan gıcık olduğun bir misafir oldu mu?

'Aa kime oldun ya?'

'Teyzene!'

'Sen benim halama gıcık olmadın mı?'

'Ben onu aileden saymadım ki!' 

Görüp görebileceğiniz en hararetli tartışmalardan biri mi başlıyor acaba? 😂

Bol kahkahalı bu video için Deniz Hanım ve Özgür Bey'e çok teşekkür ederiz!

Bol kahkahalı bu video için Deniz Hanım ve Özgür Bey'e çok teşekkür ederiz!

Elbette kendilerine yönelttiğimiz sorular bu kadar değil. Pek tabii kahkahalarımız da!

Videomuzun tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. 👋🏻

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Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş Sırt Sırta! Sevgilin için siyasi görüşünü değiştirir misin?

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