Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş Sırt Sırta: Sevgilin İçin Siyasi Görüşünü Değiştirir misin?
Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş Sırt Sırta: Sevgilin İçin Siyasi Görüşünü Değiştirir misin?
Bozuk Mikrofon’un efsane ikilisi Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş Sırt Sırta’ya konuk oldu! Ortaya da oldukça eğlenceli bir video çıktı.
Haydi gelin detaylara bakalım.
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İlk sorumuzla başlayalım: Çift terapisti olsanız, ilişkinizi sağlıklı bulur musunuz?
Sıra birazcık zor bir sorumuzda! Eşine Netflix'ten bir gay karakter rolü için teklif gelse...
Sevgilinin ailesi seninle tam zıt siyasi görüşte olsa, sırf onun ailesi mutlu olsun diye olmadığın biri gibi davranır mısın?
Düğününüzde karşı taraftan gıcık olduğun bir misafir oldu mu?
Bol kahkahalı bu video için Deniz Hanım ve Özgür Bey'e çok teşekkür ederiz!
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Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş Sırt Sırta! Sevgilin için siyasi görüşünü değiştirir misin?
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