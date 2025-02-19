Hande Erçel ve Barış Arduç'un Başrollerini Paylaştığı Rüzgara Bırak'tan Netflix Başarısı!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un Başrollerini Paylaştığı Rüzgara Bırak'tan Netflix Başarısı!
Hande Erçel ve Barış Arduç'u bir araya getiren Rüzgara Bırak filmi büyük beğeni toplamıştı. Hem ikili arasındaki uyuma, hem sıcak yaz hissine düştüğümüz film yalnızca Türkiye'de değil, Netflix kütüphanesinde dünya çapında izlendi. Film, Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Filmler listesine 7. sıradan giriş yaptı.
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Kısa sürede büyük ilgi gören Rüzgara Bırak, izlerken bıraktığı hislerle beğeni toplamayı başardı.
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Hande Erçel'in güzelliğine ayrı, Barış Arduç'la uyumlarına ayrı düştüğümüz filmin 'yaz'ı özleten ve içimizi sıcacık yapan hissi de beğenilmesinde büyük bir etkendi.
Ülkemizde kısa sürede izlenme rekoruna koşan Rüzgara Bırak, Netflix'te dünya çapında hatrı sayılır izleyiciye ulaştı.
Film, ilk 3 gününde 4,500,000 milyon saat izlenerek Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Filmler listesine 7. sıradan giriş yapmayı başardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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