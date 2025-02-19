Başrollerinin Oscarlık Performans Sergilediği 11 Yeni Film
Başrollerinin Oscarlık Performans Sergilediği 11 Yeni Film
Son zamanlarda izleyecek bir şeyler arayanlara ve eski filmleri görmekten sıkılanlara güzel bir haberimiz var! Başrollerinin enfes performanslar sergilediği şahane filmleri derledik, toparladık ve listeledik. Patlamış mısırları hazırlayın!
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1. Nosferatu
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2. The Brutalist
3. Wicked
4. We Live In Time
5. The Room Next Door
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6. Gladiator 2
7. Pushpa: The Rule Part 2
8. Juror #2
9. Carry-On
10. Heretic
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11. The Last Showgirl
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