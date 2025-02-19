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Başrollerinin Oscarlık Performans Sergilediği 11 Yeni Film

etiket Başrollerinin Oscarlık Performans Sergilediği 11 Yeni Film

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 13:01

Son zamanlarda izleyecek bir şeyler arayanlara ve eski filmleri görmekten sıkılanlara güzel bir haberimiz var! Başrollerinin enfes performanslar sergilediği şahane filmleri derledik, toparladık ve listeledik. Patlamış mısırları hazırlayın!

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1. Nosferatu

1. Nosferatu

IMDb: 7.6

Başroller: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård

Vampir hikayelerine ilginiz varsa bu modern Nosferatu yorumuna bir göz atmalısınız. Gotik atmosferi ve karanlık tonu, klasik hikayeye farklı bir bakış açısı getiriyor. Bill Skarsgård’ın oyunculuğu, karaktere tam oturmuş; ürpertici ama çekici bir hale bürünüyor. Lily-Rose Depp ve Nicholas Hoult ise hikayeyi dengeliyor. Karanlık bir film arıyorsanız ideal bir seçenek.

2. The Brutalist

2. The Brutalist

IMDb: 8.1

Başroller: Joel Edgerton, Marion Cotillard

Bu filmde hikaye, bir mimarın savaş sonrası hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Joel Edgerton, hayalleri ve gerçeklik arasında sıkışan bir adamı etkileyici bir şekilde canlandırıyor. Marion Cotillard ise ona eşlik eden zarif ve güçlü bir karaktere hayat veriyor. Filmin temposu sakin olabilir ama atmosferi ve karakterlerin derinliği sizi içine çekiyor.

3. Wicked

3. Wicked

IMDb: 7.7

Başroller: Ariana Grande, Cynthia Erivo

Bu hikaye, Oz diyarının büyücüsünden önce neler yaşandığını anlatıyor. Ariana Grande, sesiyle ve enerjisiyle karakterine hayat verirken, Cynthia Erivo da oyunculuğuyla filme çok şey katmış. Görsellik ve oyunculuk uyum içinde ilerliyor. Fantastik hikayelerden hoşlanıyorsanız göz atmanızda fayda var.

4. We Live In Time

4. We Live In Time

IMDb: 7.0

Başroller: Andrew Garfield, Florence Pugh

John Crowley’nin yönettiği bu romantik dram, beklenmedik bir karşılaşma ile başlayan bir aşk hikayesini ele alıyor. Florence Pugh ve Andrew Garfield, karakterlerinin yaşadığı zorlukları ve hayatın geçiciliğini etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

5. The Room Next Door

5. The Room Next Door

IMDb: 6.9

Başroller: Julianne Moore, Tilda Swinton

Pedro Almodóvar’ın ilk İngilizce filmi, eski iki dostun yıllar sonra yeniden bir araya gelip geçmişle yüzleşmelerini konu alıyor. Film, dostluk ve yaşam üzerine düşündüren temasıyla öne çıkıyor ve Venedik Film Festivali’nde büyük beğeni topladı.

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6. Gladiator 2

6. Gladiator 2

IMDb: 6.6

Başroller: Paul Mescal, Connie Nielsen

Maximus’un hikayesinden sonra neler yaşandığını merak edenler için devam filmi nihayet geldi. Paul Mescal, genç bir savaşçı olarak karşımıza çıkıyor ve hikaye daha fazla güç mücadelesi, ihanet ve politik entrika içeriyor. Görkemli savaş sahneleriyle dikkat çeken film, antik Roma atmosferini yeniden canlandırmayı başarıyor.

7. Pushpa: The Rule Part 2

7. Pushpa: The Rule Part 2

IMDb: 6.3

Başroller: Allu Arjun, Rashmika Mandanna

Hint sinemasının son dönemdeki en güçlü işlerinden biri olan Pushpa serisi, ikinci filmde hikayesini daha da derinleştiriyor. Pushpa karakterinin mücadele dolu hayatı, büyük bir aksiyon ve dramla ekrana taşınıyor. Renkli sahneler, müzikler ve Allu Arjun’un karizması filmi oldukça sürükleyici kılıyor.

8. Juror #2

8. Juror #2

IMDb: 7.0

Başroller: Nicholas Hoult, Toni Collette

Clint Eastwood’un yönettiği bu film, bir jüri üyesinin ahlaki bir ikilemle yüzleşmesini konu alıyor. Nicholas Hoult’un karakteri, bir dava sırasında vicdanı ve gerçekler arasında sıkışıp kalıyor. Toni Collette ise etkileyici bir şekilde ona eşlik ediyor. Gerilim dolu hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla izlemeye değer.

9. Carry-On

9. Carry-On

IMDb: 6.5

Başroller: Taron Egerton, Jason Bateman

Taron Egerton, bir havaalanında güvenlik görevlisi olarak karşımıza çıkıyor ve beklenmedik olaylar zinciriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Jason Bateman’ın gizemli karakteri ise hikayeye gerilim katıyor. Hızlı temposu ve olay örgüsüyle dikkat çeken bir yapım.

10. Heretic

10. Heretic

IMDb: 7.0

Başroller: Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East

Savaş sonrası Avrupa'dan kaçan vizyoner bir mimar, Amerika'ya gelerek hayatını, kariyerini ve evliliğini yeniden inşa etmeye çalışır. Yabancı bir ülkede yalnız başına, Pennsylvania'ya yerleşir ve burada zengin ve tanınmış bir sanayici, onun yeteneğini fark eder.

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11. The Last Showgirl

11. The Last Showgirl

IMDb: 6.7

Başroller: Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis

Las Vegas sahnelerinin ihtişamlı dünyasına adım attığımız bu yapımda Pamela Anderson'ın ’nın etkileyici performansı ve Jamie Lee Curtis ile olan güçlü uyumu dikkat çekiyor. Gösteri dünyasının hem parıltılı hem de karanlık taraflarını keşfederken, karakterlerin mücadelelerini izlemek oldukça ilgi çekici.

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Ma Belle
Ma Belle
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