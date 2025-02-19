Başrollerinin Oscarlık Performans Sergilediği 11 Yeni Film

IMDb: 8.1

Başroller: Joel Edgerton, Marion Cotillard

Bu filmde hikaye, bir mimarın savaş sonrası hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. Joel Edgerton, hayalleri ve gerçeklik arasında sıkışan bir adamı etkileyici bir şekilde canlandırıyor. Marion Cotillard ise ona eşlik eden zarif ve güçlü bir karaktere hayat veriyor. Filmin temposu sakin olabilir ama atmosferi ve karakterlerin derinliği sizi içine çekiyor.