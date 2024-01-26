Hande Erçel Kızıl Saçlarından Çabuk Sıkıldı! 26 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Kızıl Saçlarından Çabuk Sıkıldı! 26 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hadise'den yaz özlemeli poz.
Selen Görgüzel kızının doğum gününü bu fotoğrafla kutladı.
Edis arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Melike Şahin, kendisine ait şarkıyı söylerken kendinden geçen miniği konserine davet etti.
Hande Erçel kızıl saçlarından hızlı vazgeçti.
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Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'dan spor saati.
Aleyna Tilki saçlarını kestirip imaj değişikliğine gitti.
Fahriye Evcen oğlu Karan'ı "Kutup yıldızım" açıklamasıyla paylaştı.
Mustafa Aksakallı'dan Ezgi Mola, Murat Boz ve oğulları Can'a nazar boncuklu koruma.
Coachella’da performans sergileyecek olan ilk Türk DJ Mahmut Orhan annesiyle yaşadığı komik anları paylaştı.
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