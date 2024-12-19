Hamile Olduğunu Açıklayan Survivor Yarışmacısı Sahra Işık Trafik Kazası Geçirdi
Hamile Olduğunu Açıklayan Survivor Yarışmacısı Sahra Işık Trafik Kazası Geçirdi
Survivor yarışmasıyla tanınan, geçtiğimiz hafta da hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, trafik kazası geçirdi. Aracının fotoğrafını paylayan Sahra Işık, “Dua edin bebeğim iyi olsun” diyerek takipçilerinden dua istedi.
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Survivor yarışmasıyla herkes tarafından tanınan eski voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında dünyaevine girmişti.
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Ayrılacakları iddia edilen İdris Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok” ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti bebek beklediklerini açıklamıştı.
Sahra Işık Instagram'dan yaptığı paylaşımla kaza geçirdiğini açıkladı.
Işık, "Dümdüz yolunda giderken alkollü magandanın biri makas ata ata gelir ve hem senin hem beğeninin hem diğer insanların hayatını tehlikeye atar. Hastaneye gidiyorum dua edin bebeğim iyi olsun." dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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