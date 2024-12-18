Kim Kardashian'ın Topuklu Alçısından Madonna'nın Pozuna 18 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Kim Kardashian'ın Topuklu Alçısından Madonna'nın Pozuna 18 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Georgina Rodriguez
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Bella Hadid
Kendall Jenner
Joe Jonas
Kim Kardashian
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Ariana Grande
Madonna
Katy Perry
Emrata
Rosie Huntigton
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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