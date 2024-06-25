Hamile Gelinlerine Yaptıkları Saf Kötülüklerle Sinirleri Zıplatan Kayınvalideler
Hamile Gelinlerine Yaptıkları Saf Kötülüklerle Sinirleri Zıplatan Kayınvalideler
Günümüzde bir ilişki kurmak da ilişkiyi yürütmek de bir hayli zor. Hele ki işin içine aileler girince. Sosyal medyada kayınvalidelerinin kendilerine yaptıklarını anlatan gelinler, sizi evlilikten hatta hayattan soğutabilir!
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Kayınvalide kavramı ülkemizde bir hayli tartışmalı değil mi?
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Her şey bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasıyla başladı. Kocasının kendisine aldığı pastayı saklayan kayınvalidesini anlatan kişi, herkesi şoke etti.
Fakat bu paylaşıma gelen yorumlar, benzer durumların hiç de az olmadığını gösterdi! Kivi aşeren gelininin önünden kiviyi alıp kızına yediren bile vardı.
Paylaşımlar git gide arttı, sezaryen ağrısından ayakta duramazken kendisinden yemek bekleyen kayınvalideler bile vardı.
Her şeyin özeti olan o kelime.
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