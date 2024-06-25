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Hamile Gelinlerine Yaptıkları Saf Kötülüklerle Sinirleri Zıplatan Kayınvalideler

Hamile Gelinlerine Yaptıkları Saf Kötülüklerle Sinirleri Zıplatan Kayınvalideler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
25.06.2024 - 14:00

Günümüzde bir ilişki kurmak da ilişkiyi yürütmek de bir hayli zor. Hele ki işin içine aileler girince. Sosyal medyada kayınvalidelerinin kendilerine yaptıklarını anlatan gelinler, sizi evlilikten hatta hayattan soğutabilir!

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Kayınvalide kavramı ülkemizde bir hayli tartışmalı değil mi?

Kayınvalide kavramı ülkemizde bir hayli tartışmalı değil mi?

Çevrenizde kayınvalidesiyle problem yaşayan birisine illaki denk gelmişsinizdir. Belki de o kişi sizsinizdir.  Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Sosyal medyada kayınvalidelerinin yaptıkları kötülükleri anlatan kişiler resmen 'Allah korusun' dedirtti.

Her şey bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasıyla başladı. Kocasının kendisine aldığı pastayı saklayan kayınvalidesini anlatan kişi, herkesi şoke etti.

Her şey bu paylaşımın sosyal medyada yayılmasıyla başladı. Kocasının kendisine aldığı pastayı saklayan kayınvalidesini anlatan kişi, herkesi şoke etti.

Fakat bu paylaşıma gelen yorumlar, benzer durumların hiç de az olmadığını gösterdi! Kivi aşeren gelininin önünden kiviyi alıp kızına yediren bile vardı.

Fakat bu paylaşıma gelen yorumlar, benzer durumların hiç de az olmadığını gösterdi! Kivi aşeren gelininin önünden kiviyi alıp kızına yediren bile vardı.

Paylaşımlar git gide arttı, sezaryen ağrısından ayakta duramazken kendisinden yemek bekleyen kayınvalideler bile vardı.

Paylaşımlar git gide arttı, sezaryen ağrısından ayakta duramazken kendisinden yemek bekleyen kayınvalideler bile vardı.
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Her şeyin özeti olan o kelime.

Her şeyin özeti olan o kelime.
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