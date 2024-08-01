Hamas Lideri Haniye'nin Suikastçisi Olduğu Söylenen Ajan Troll Çıktı
Hamas Lideri Haniye'nin Suikastçisi Olduğu Söylenen Ajan Troll Çıktı
Geçtiğimiz günün en sıcak haber başlığı Hamas lideri Haniye'nin İran'da yeni cumhurbaşkanını ziyareti sırasında suikaste uğrayıp korumasıyla birlikte hayatını kaybetmesiydi. İsrail saldırıyı üstlenmese de işaretler İsrail'i gösteriyordu. Hamas liderinin kaldığı yerin roketlenmesi siber casusluk, füzenin nereden ateşlendiği gibi iddiaları da beraberinde getirdi.
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Dün pek çok basın kuruluşu suikastı Mossad Ajanı Amit Nakesh'in yaptığını iddia etti.
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İddia İsrail kaynaklarından çıkmıştı.
Kimdir haberleri bile girildi.
Ancak Amit Nakesh'in bir kelime oyunu olduğu ortaya çıktı.
İbranice'de Ha'Mitnakesh kelimesi suikastçi anlamına geliyor. Kelime ikiye bölünerek Amit Nakesh diye bir troll isim uydurulduğu ortaya çıktı.
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