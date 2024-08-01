Hamas Lideri Haniye'nin Suikastçisi Olduğu Söylenen Ajan Troll Çıktı

Geçtiğimiz günün en sıcak haber başlığı Hamas lideri Haniye'nin İran'da yeni cumhurbaşkanını ziyareti sırasında suikaste uğrayıp korumasıyla birlikte hayatını kaybetmesiydi. İsrail saldırıyı üstlenmese de işaretler İsrail'i gösteriyordu. Hamas liderinin kaldığı yerin roketlenmesi siber casusluk, füzenin nereden ateşlendiği gibi iddiaları da beraberinde getirdi.