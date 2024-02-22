Halsizlikten Dolayı Hastaneye Giden Adamın Burnundan 150 Tane Kurtçuk Çıktı!

Hasta, parazitlerin istilayı ölü balıklarla uğraştıktan sonra oluştuğunu tahmin ederek 'Balıklarla uğraşırken yaşam tarzımı değiştirmem gerektiğini biliyorum. Önceden ellerimi nehirde yıkardım, şimdi temizleyici kullanacağım ve burnuma ya da elime dokunmayacağım' dedi.

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