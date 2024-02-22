Halsizlikten Dolayı Hastaneye Giden Adamın Burnundan 150 Tane Kurtçuk Çıktı!
Halsizlikten Dolayı Hastaneye Giden Adamın Burnundan 150 Tane Kurtçuk Çıktı!
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/21/lifesty...
Amerika'da ağrıdan dolayı hareket etmekte zorlanan adam hastaneye gittiğinde hayatının şokuyla karşılaştı. Doktorlar, ismi verilmeyen hastanın burnundan ve sinüslerinden 150 tane böcek çıkardı. Detaylar...👇
UYARI: Görseller Rahatsız Edici Olabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gün geçmiyor ki yaşadıkları tuhaf olaylarla tüm dünyanın konuştuğu kişilerle karşılaşmayalım.
Kimliği açıklanmayan adam Ekim ayından beri kendini kötü hissediyormuş ancak 9 Şubat'ta yüzü ve dudakları şişene kadar hastaneye gitmemiş.
Dr. David Carlson, adamın burnunu bir kamera ile incelediğini ancak burnun ve sinüs boşluğunun iç kısmında onlarca böcek bulduğunu söyledi.
Carlson, ekibinin böcekleri emme yöntemiyle çıkarmaya çalıştığını, ancak bu vakum tıkandığında onları koparmak için farklı aletler kullandıklarını söyledi.
Carlson, "Tam kafatası tabanına, beynin altına dayanmışlardı, eğer oradan geçselerdi onu öldürebilirlerdi" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda