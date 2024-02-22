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Halsizlikten Dolayı Hastaneye Giden Adamın Burnundan 150 Tane Kurtçuk Çıktı!

Halsizlikten Dolayı Hastaneye Giden Adamın Burnundan 150 Tane Kurtçuk Çıktı!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
22.02.2024 - 15:28

Amerika'da ağrıdan dolayı hareket etmekte zorlanan adam hastaneye gittiğinde hayatının şokuyla karşılaştı. Doktorlar, ismi verilmeyen hastanın burnundan ve sinüslerinden 150 tane böcek çıkardı. Detaylar...👇

UYARI: Görseller Rahatsız Edici Olabilir!  

Kaynak: https://nypost.com/2024/02/21/lifesty...
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Gün geçmiyor ki yaşadıkları tuhaf olaylarla tüm dünyanın konuştuğu kişilerle karşılaşmayalım.

Gün geçmiyor ki yaşadıkları tuhaf olaylarla tüm dünyanın konuştuğu kişilerle karşılaşmayalım.

Onlardan bir tanesi de Florida'da hasteneye gittikten sonra burnundan 150 tane canlı böcek çıkarılan adam oldu.

Kimliği açıklanmayan adam Ekim ayından beri kendini kötü hissediyormuş ancak 9 Şubat'ta yüzü ve dudakları şişene kadar hastaneye gitmemiş.

Kimliği açıklanmayan adam Ekim ayından beri kendini kötü hissediyormuş ancak 9 Şubat'ta yüzü ve dudakları şişene kadar hastaneye gitmemiş.

'Burnum kanamaya başlamadan tuvalete gitmek için bile kalkamıyordum. Muayene için gittiğimde doktor 'Hareket görüyorum' dedi.'

Dr. David Carlson, adamın burnunu bir kamera ile incelediğini ancak burnun ve sinüs boşluğunun iç kısmında onlarca böcek bulduğunu söyledi.

Dr. David Carlson, adamın burnunu bir kamera ile incelediğini ancak burnun ve sinüs boşluğunun iç kısmında onlarca böcek bulduğunu söyledi.

'Boyut açısından farklılıklar olsa da büyük olanlar serçe parmağımın ucu kadardı. Burnun içinde etrafta gezinen ve beslenecek yer arayan bazı larvalar vardı.'

Carlson, ekibinin böcekleri emme yöntemiyle çıkarmaya çalıştığını, ancak bu vakum tıkandığında onları koparmak için farklı aletler kullandıklarını söyledi.

Carlson, ekibinin böcekleri emme yöntemiyle çıkarmaya çalıştığını, ancak bu vakum tıkandığında onları koparmak için farklı aletler kullandıklarını söyledi.

First Coast News, adamın yüzünün içinde sürünen böcekleri ve mide bulandırıcı çıkarılışlarını gösteren görüntüleri paylaştı.

Carlson, "Tam kafatası tabanına, beynin altına dayanmışlardı, eğer oradan geçselerdi onu öldürebilirlerdi" dedi.

Carlson, "Tam kafatası tabanına, beynin altına dayanmışlardı, eğer oradan geçselerdi onu öldürebilirlerdi" dedi.

Hasta, parazitlerin istilayı ölü balıklarla uğraştıktan sonra oluştuğunu tahmin ederek 'Balıklarla uğraşırken yaşam tarzımı değiştirmem gerektiğini biliyorum. Önceden ellerimi nehirde yıkardım, şimdi temizleyici kullanacağım ve burnuma ya da elime dokunmayacağım' dedi.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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